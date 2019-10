"Iesim de pe teren daca se intampla asta!" Suedezii trag semnalul de ALARMA si ameninta ca vor iesi de pe teren la meciul cu Romania! Ce mesaj transmit ultrasilor romani

Romania va juca cu Suedia, pe 15 noiembrie, in direct la PRO TV.

Romania a ratat pe final o victorie exceptionala in fata Norvegiei. Elevii lui Contra au deschis scorul prin Mitrita in minutul 62, dupa o faza spectaculoasa. In minutul al doilea de prelungiri, Norvegia a egalat prin Sorloth dupa o centrare excelenta a lui Normann. Urmatorul meci, nationala lui Contra il va disputa in compania Suediei, pe 15 noiembrie, in direct la PRO TV. La partida de aseara cu Norvegia au asistat 30 de mii de copii, accesul suporterilor fiind interzis din cauza scandarilor rasiste din meciurile pe care Romania le-a disputat cu Spania si Malta.

Suedezii ameninta ca vor iesi de pe teren in meciul cu Romania, daca ultrasii tricolorilor vor incepe din nou sa strige scandari cu tenta rasista. Internationalii suedezi, Robin Quaison si Emil Forsberg, au vorbit despre aceasta situatie si spun ca intreaga echipa va iesi de pe teren in cazul unei astfel de situatii.

"Este cel mai bine sa iesim de pe teren daca se va intampla asta. Trebuie sa facem asta, toata echipa impreuna. Sa aratam ca suntem uniti impotriva rasismului. Rasismul nu ar trebui sa existe, este cel mai rau lucru. Trebuie sa facem asta deoarece la Bucuresti s-a mai intamplat deja un caz similar", a spus Robin Quaison.

"Trebuie sa iesim de pe teren daca auzim scandari rasiste deoarece asa ceva nu ar trebui sa existe in intreaga planeta", a spus Emil Forsberg.