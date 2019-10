EXCLUSIV | "E mai bun decat Benzema si Messi!" Noua "perla" din nationala lui Contra a cucerit toata Romania: "Daca ar face asta, ar juca la City!"

Romania a remizat, scor 1-1 in partida de pe Arena Nationala cu Norvegia.

Nationala Romaniei a remizat pe teren propriu cu Norvegia in meciul din preliminariile de calificare la EURO 2020. Alexandru Mitrita a deschis scorul pentru Romania, in minutul 62, dintr-o actiune individuala. Norvegia a egalat in minutul 92, printr-o lovitura de cap a lui Sorloth.

Fostul international, Gica Craioveanu, a vorbit in direct la PRO X despre partida de aseara si spune ca Mitrita este de departe cel mai bun jucatori din nationala Romaniei.

"Cu mari emotii si mare placere am trait aceasta partida, au fost momente foarte bune in joc, mai ales cand intra piticul ala, cred ca avea 1,60 metri (n.r. Mitrita). Mie mi-au placut multi dintre jucatori, eu zic ca si pe faza defensiva am fost mai buni. Am reusit in a doua repriza sa il blocam pe Odegaard, este peste Benzema, peste Messi, are note mai bune si am fost surprins ca ne-au egalat dintr-o greseala. Au pus 3 bestii in atac si au centrat si ne-au surprins cu acel gol. Poate cel mai bun joc pe care l-am facut pe teren propriu.

Eu spun de 3 ani ca piticul ala (n.r. Mitrita) e cel mai bun jucator de la nationala. In fotbalul modern sunt foarte putini jucatori care dribleaza, in ziua de azi jucatorii nu mai dribleaza, iar piticul scoate adversari din joc, are tupeul ala pozitiv, a avut momente sclipitoare. Mitirita e un jucator unic. Daca ar invata sa se apere ar fi fabulos, ar juca la Manchester City. Mi-a placut si Stanciu, e un jucator sclipitor, cand e forma si vrea sa joace e un jucator sclipitor.

Pentru mine, e un jucator unic, eu as juca cu Mitrita si la meciurile amicale. Sunt jucatori care alearga 10 km si pierd 40 de mingi, eu ma iau dupa ce se realizeaza in acei kilometri alergati. El a spus ca are incredere sa execute acea lovitura de la 11 metri, in teren noi jucatorii, asta se vorbeste in teren intre jucatori, antrenorul decide la inceputul partidei. Putea sa intervina clar Contra si sa spuna, bate x sau y, dar poate copilul a facut inceredere, Puscas a jucat foarte bine, s-a batut cu ei, dar la acel penalty a batut slab.

Ma preocupa Suedia, si trebuie sa batem da sau da, nu avem alta varianta. Spania nu ma preocupa pentru ca sunt calificati. Ei vor juca cu echipa a doua, dupa ce se vorbeste, selectionerul lor va face niste experimente. Va incerca sa aduca jucatori noi. Eu zic ca avem sanse daca ii batem pe Suedia, si vor fi 20-30 de mii de romani la meci. Suedia este o echipa artagoasa, o echipa foarte greu de batut, imi e frica la fazele fixe", spus Gica Craioveanu la PRO X.

Craioveanu: "Nu as fi acceptat niciodata sa ma injure antrenorul!"



Gica Craioveanu a vorbit si despre reactia pe care a avut-o Contra dupa ce Puscas a ratat penalty-ul din minutul 52. Acesta a spus ca nu ar fi trebuit ca selectionerul Cosmin Contra sa aiba o asemenea reactie.

"Daca ma injura antrenorul nu as fi acceptat asa ceva niciodata. Daca l-a injurat Contra pe Puscas nu e ok. El pune pasiune si iubeste mult copiii cu care este la echipa nationala. Ma surprinde, nu e ok sa injuri un fotbalist niciodata", a mai spus Gica Craioveanu.