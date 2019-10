"O rezerva ne-a salvat!" Presa din Norvegia da de PAMANT cu nationala lui Lagerback dupa remiza cu Romania! Cum vor nordicii sa ajunga la EURO

Romania a remizat, scor 1-1 cu Norvegia dupa golurile marcate de Mitrita si Sorloth.

Romania a ratat pe final o victorie exceptionala in fata Norvegiei. Elevii lui Contra au deschis scorul prin Mitrita in minutul 62, dupa o faza spectaculoasa. In minutul al doilea de prelungiri, Norvegia a egalat prin Sorloth dupa o centrare excelenta a lui Normann. Presa din Norvegia a reactionat imediat dupa meci si au analizat jocul celor doua echipe. Jurnalistii norvegieni sunt de parere ca nordicii mai au sanse foarte mici de a obtine calificarea dupa remiza de la Bucuresti.

"Norvegia a oferit un joc dezamagitor in fata Romaniei. Dupa acest egal, e putin probabil ca Norvegia sa mai poata obtina calficarea prin intermediul preliminariilor", spun cei de la Dagbladet.

"Norvegia va avea nevoie cel mai probabil de play-off-ul din Nations League pentru a ajunge la Campionatul European dupa un nou pas gresit in fata Romaniei", scriu cei de la TV 2.

"La Bucuresti, Norvegia n-a reusit sa joace la fel de bine ca in meciul cu Spania. Dupa o prima repriza slaba din partea ambelor echipe, romanii au deschis scorul prin Mitrita, iar Sorloth a egalat in prelungiri", titreaza cei de la VG.

"Rezerva Sorloth a salvat Norvegia in Romania. Norvegienii inca au sanse teoretice la locul doi, dar in practica nu vom obtine biletul care sa ne duca la Campionatul European in aceasta toamna. Portarul Jarstein a fost salvator la Bucuresti, parand chiar si penalty", spun cei de la ABC Nyheter.