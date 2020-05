"Sunt SOCAT! N-am mai vazut ASA CEVA!" Romania i-a TERMINAT pe comentatorii englezi! Reactie incredibila dupa golul de aur al lui Chipciu

NEBUNIE pe consola! Romania s-a calificat in sferturile de finala ale eEuro 2020 dupa o zi dramatica!

Dupa infrangerea la limita cu Spania (5-6), Romania a invins clar Bosnia (8-2). Totul depindea de meciul cu Germania. Dupa scorul cumulat 3-3 la finalul celor doua partide jucate pe rand de Adrian Urma si Cristian Radu, primul a reusit golul de aur dupa 70 de secunde virtuale contra Germaniei.

Comentatorii britanici au ramas socati de performanta Romaniei! "Sunt socat! Trebuie sa fie surpriza vietii mele in tot ce am vazut in eSports, nu doar la fotbal. N-am mai trait asa ceva", a spus unul dintre cei doi tineri care au cumentat meciul.

Nationala de e-fotbal merge in sferturile de finala de la Euro. Isi va afla adverara in cursul noptii, iar partidele se vor disputa maine si vor putea fi urmarite live video gratuit pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

România – Germania 4-3

Meciul 1: Cristian Radu v Mehrab Esmailian 2-1

Meciul 2: Adrian Urmă v Mike Linden 1-2

Meciul 3: Adrian Urmă v Mike Linden 1-0 (”gol de aur”)

România – Bosnia-Herțegovina 8-2

Meciul 1: Cristian Radu v Igor Zečević 3-1

Meciul 2: Adrian Urmă v Fedja Djedović 5-1

UPDATE | România – Spania 5-6

Meciul 1: Cristian Radu v Miguel Mestre 2-2

Meciul 2: Adrian Urmă v Saúl Saucedo 3-4