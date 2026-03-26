Golul victoriei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o centrare perfectă a lui Arda Guler. Naționala Turciei va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada.

Steliano Filip, scut în fața „tricolorilor” după eșecul cu Turcia: „Antrenori sunt toți când nu iese bine”

La finalul partidei, Sport.ro a stat de vorbă cu fostul internațional Steliano Filip, care a luat apărarea jucătorilor României și a respins criticile venite după meci.

„Din păcate, 25 de minute am văzut că am avut antrenament. Indiferent, eu nu o să vorbesc niciodată urât sau să spun ceva rău despre foștii mei colegi.

Sunt convins că și-au dorit victoria. Doar că ideea e că mulți înțeapă dacă nu a jucat ăla sau nu a jucat altul. Așa, antrenori sunt toți și mai ales când nu iese bine.

Ce poți să zici? Au dorit, păcat doar că nu am pus mai multă presiune pe final să forțăm cu doi atacanți, nu știu… Repet, acum sunt prea mulți antrenori și experți și nu vreau să fiu și eu unul. Ăștia suntem, acesta e nivelul momentan… alții mai buni nu avem”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.

România va mai disputa un singur meci în această campanie, marți, 31 martie, în deplasare, cu învinsa duelului dintre Slovacia și Kosovo.