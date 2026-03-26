Fanii români au fost la înălțime

Oficial, aproximativ 3.000 de suporteri români au fost prezenți pe stadionul celor de la Beşiktaş. Cu toate acestea, turcii estimează că numărul conaționalilor ajunși la Istanbul pentru meciul de baraj a fost de cel puțin două ori mai mare.

Galeria României a făcut față cu brio atmosferei incendiare. În rarele momente de liniște ale gazdelor, s-au auzit clar scandările "România, ale!" sau "Hai dă-le gol, hai România dă-le gol!". Fanii turci au reacționat imediat, acoperind tribunele cu fluierături.

Emoții mari pentru gazde, inclusiv pentru Arda Guler

Înaintea partidei Turcia - România, mulți conaționali nu dădeau nicio șansă tricolorilor. Un argument folosit de multe ori a fost valoarea lotului de care dispune Vincenzo Montella. Potrivit Transfermarkt, naționala Turciei este de patru ori mai valoroasă decât cea a României.

Pe teren însă, cifrele au contat prea puțin. Nici măcar în cazul lui Arda Guler, starul legitimat la Real Madrid. În prima repriză, Guler a avut o prestație ștearsă, nu s-a sincronizat aproape deloc cu colegii săi.

Totul s-a schimbat însă după pauză. Puștiul minune al turcilor a avut nevoie de un singur moment genial pentru a rupe echilibrul. În minutul 53, Arda Guler a livrat o centrare superbă în centrul careului, unde a apărut Ferdi Kadioglu. Fundașul stânga l-a învins pe Ionuț Radu cu sânge rece, iar turcii au trecut în avantaj.

O nouă generație ratează Campionatul Mondial

"Generația de Suflet" ne-a făcut să visăm la Campionatul European din Germania, dar visul unui Campionat Mondial rămâne, din nou, departe. România nu a mai ajuns la un Mondial de 28 de ani, iar seria negativă continuă.

Speranța moare ultima, iar fanii români vor continua să viseze la calificare. Totuși, acesta părea cel mai favorabil traseu, iar România nu a reușit să profite. După o tragere la sorți norocoasă, nici barajul nu a adus în față un adversar de netrecut.

Cu toate acestea, Turcia a fost o nucă prea tare chiar și pentru Mircea Lucescu. Cel care practic a pus bazele echipei conduse azi de Vincenzo Montella.

Speranțele se mută acum spre o nouă generație. Pentru jucători precum Nicușor Stanciu sau Răzvan Marin, visul unui Campionat Mondial pare, din păcate, închis.