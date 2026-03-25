Campioana CSM Bucureşti a fost eliminată miercuri, pe teren propriu, în sferturile Cupei României, de formaţia SCM Rm. Vâlcea, scor 27-32 (12-15).

Continuă criza la CSM București

CSM Bucureşti a pierdut şi primul loc din Liga Naţională, fiind învinsă de Gloria Bistriţa în urmă cu câteva zile.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 7 goluri pentru CSM, respectiv Ulsaker 10 pentru formaţia vâlceană.

Programul sferturilor de finală

Celelalte dispute din sferturile de finală vor avea loc după următorul program: Minaur Baia Mare – CSM Galaţi (28 martie), Rapid Bucureşti – SCMU Craiova (22 aprilie) şi Gloria Bistriţa – Corona Braşov (22 aprilie).

Trofeul a fost câştigat în 2025 pentru a opta oară de campioana CSM Bucureşti (scor 34-30 în finala cu Gloria Bistriţa).

