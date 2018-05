Stanciu, un noul GOLAZO fantastic pentru nationala: "Victorie importanta, Chile e pe 9 in lume!" VIDEO

Romania a invins Chile cu 3-2 la Graz, in Austria. VEZI REZUMAT!

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Nationala Romaniei incepe cu dreptul pregatirile pentru Nations League, competitie transmisa din toamna de PROTV.

Nicolae Stanciu a marcat din nou un gol frumos pentru nationala, care obtine a doua victorie intr-un an cu Chile, scor identic: 3-2.

"Ma simt bine, putin obosit, e sfarsit de sezon, mai avem un meci cu Finlanda. Ne bucuram ca ma castigat cu Chile chiar daca n-au avut vedetele cu ei. Am inceput mai greu, chiar daca am reusit sa inscriem destul de repde. Ne bucuram ca am castigat, Chile e pe locul 9 in lume, echipa puternica, ne bucuram ca avem parte in continuare de rezultate pozitive, ne dau incredere asteptam cu nerabdare inceperea Cupei Natiunilor.

Debutantii s-au integrat foarte bine si cei mai experimentati de la Sapunaru pana la Tatarusanu, chiar si eu si cei cu mai multe selectii ii ajutam sa se integreze. Nedeclu si Baluta au facut un meci bun si ma bucur pentru debutul lor.

Ne bucuram ca romanii ne sustin, sunt pretutindeni, au venit in numar atat de mare si le multumim. Putem sa zicem ca ca ne-am simtit ca acasa aici", a spus Stanciu pentru PROTV.

Golul marcat de Stanciu cu Chile.