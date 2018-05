GAFE in lant in apararea Romaniei! Cicaldau a dat pe langa minge, Tatarusanu a fost pacalit la golul lui Reyes! VIDEO

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Desi a evoluat inca din minutul 30 in superioritate numerica, Romania a primit 2 goluri de la Chile - cel de-al doilea, inscris de Lorenzo Reyes in minutul 52, a venit dupa o serie de gafe in apararea Romaniei. Nedelcearu, Cicaldau si Tatarusanu au partea lor de vina la golul primit.



Principal vinovat la reusita lui Reyes, Cicaldau a fost schimbat in minutul 65 cu Constantin Budescu.