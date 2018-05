"Mai avem mult de munca! Acesti baieti sunt viitorul!" Fanii au INVADAT terenul dupa victoria cu Chile si l-au lasat fara sacou pe Contra! Reactia selectionerului

Romania 3-2 Chile / Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a fost incantat de sprijinul fanilor la meciul

Cosmin Contra a vorbit pentru Pro TV dupa victoria cu 3-2 in fata Chile - Stanciu, Deac si Budescu au marcat golurile Romaniei, ultimii 2 intrand pe teren in repriza secunda.

"Trebuie sa felicit jucatorii pentru victorie, dar au fost momente astazi cand Chile si in 10 oameni au facut un pressing avansat, nu am stiut sa iesim de acolo si cu un om in plus. Mai avem mult de munca, chiar daca este o victorie importanta, de moral.



Sa nu uitam ca am castigat in 10 oameni, dar am si primit 2 goluri. Cred ca am un lot de jucatori echilibrat. Toti cei care au intrat de pe banca si-au facut treaba si asta e meritul lor pentru ca, indiferent daca vin de pe banca sau sunt titulari ei incearca sa ajute echipa.



Si pana acum am incerc sa aduc jucatori tineri, in forma, sa incerc sa ii introduc in angrenajul echipei nationale. Nu este usor sa faci saltul la echipa mare, dar ei isi fac treaba foarte bine si ma bucur ca am debutat astazi 2 jucatori si sper ca ei sa fie viitorul.



Ne-am simtit ca acasa, le-am spus baietilor ca este important sa incercam sa castigam meciul pentru fani. Cred ca si daca jucam pe celalalt stadion din Graz care e mult mai mare, tot il umpleam cu romani" a spus Cosmin Contra pentru Pro TV.