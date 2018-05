Incepe drumul catre EURO 2020! Romania - Chile, ora 17:00, in direct la ProTV! Contra i-a dat numarul 10 lui Grozav

Nationala Romaniei intra in linie dreapta cu pregatirile pentru Nations League. Nationala lui Contra se pregateste pentru examenele din toamnna cu doua meciuri amicale.

Primul test este meciul cu Chile, partida ce va putea fi urmarita in direct la ProTV, ora 17:00.

Primul test este meciul cu Chile, partida ce va putea fi urmarita in direct la ProTV, ora 17:00. Meciul se joaca in Austria, la Graz, pe arena ”Sportzentrum Graz-Weinzodl”.

Romania a mai jucat contra nationalei din Chile anul trecut, la Cluj, iar tricolorii au castigat, scor 3-2. Sud-americanii cauta acum revansa. Daca anul trecut nationala lui Rueda se pregatea pentru Cupa Confederatiilor, competitie pe care avea sa o si castige, acum, chilienii vor urmari Campionatul din Rusia din fata televizoarelor. Asa cum o vor face si jucatorii lui Contra.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Osla sau Claudio Bravo sunt doar cateva dintre vedetele chilienilor lasate acasa pentru amicalul cu Romania.

Cosmin Contra a convocat pentru partida cu Chile, precum si pentru cea cu Finlanda care se va disputa pe 5 iunie, la Ploiesti, si va putea fi urmarita in direct la ProTV, un lot format cu preponderenta din jucatori tineri. Gicu Grozav va purta din nou numarul 10 la nationala.

Brigada de arbitri de la partida dintre Romania si Chile

Arbitru: Christopher Jager

Asistent 1: Christian Rigler

Asistent 2: Andreas Staudinger

Arbitru de rezerva: Christian-Petru Ciochirca

Toti cei patru arbitri sunt din Austria. Ciochirca s-a nascut in Bucuresti, insa a plecat in Austria, iar pe finalul anului 2017 a devenit cel mai tanar arbitru care a arbitrat in prima liga austriaca.