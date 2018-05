IMPACT IMEDIAT! Contra l-a trimis pe teren, nationala a egalat in 23 de secunde! Budescu a dat apoi lovitura

Constantin Budescu a reusit sa impresioneze desi a intrat pe teren in ultimele 25 de minute ale partidei.

Criticat in ultima parte a sezonului de Liga 1, Constantin Budescu a avut o prestatie foarte buna la echipa nationala in partida amicala cu Chile care a fost in direct la Pro TV. Budescu a fost introdus pe teren in minutul 66 in locul lui Alexandru Cicaldau si, indirect, schimbarea a avut imediat efect!

La doar 23 de secunde dupa intrarea lui Budescu pe teren, Ciprian Deac a reusit sa egaleze din pasa lui Chipciu, faza la care Budescu a fost implicat in pressingul care a dus la recuperarea mingii aproape de careul advers!

Apoi, Budescu si-a trecut numele pe lista marcatorilor pe finalul partidei - Budescu a primit mingea de la Puscas, aflat la primele minute in tricoul nationalei mari, si a inscris.