Spider-Man Niță, mesaj emoționant: „Acum ne-am dat seama ce obiectiv măreț avem!” Cum răspunde la laude

România a întâlnit-o pe pe Armenia (1-0), în al optulea meci din Grupa J, iar tricolorii au revenit cu o victorie pe arena din Ghencea și au urcat până pe locul doi, cu 13 puncte, depășindu-le pe Macedonia de Nord, 12 puncte, și Armenia, 12 puncte.

Florin Niță (34 ani), omul cu cele mai bune evoluții în mandatul lui Mirel Rădoi, a mărturisit că tricolorii trebuie să continue seria victoriilor și cu Islanda și Liechtenstein, ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial.

„Meciul acesta și cele două sunt niște finale pentru noi. Sper să facem un meciuri bune, cum am făcut în această seară și cum am făcut în Germania, iar după următoarele două meciuri să avem șansa să mergem mai departe.

Acum ne-am dat seama ce obiectiv măreț avem și trebuie să îl atingem. În aceste zile ne-am unit și ne-am atins obiectivul de a câștiga în această seară”, a declarat Florin Niță la finalul meciului.

Înaintea jocului cu Armania, invitat la Ora Exactă în Sport, la PRO X, Viorel Moldovan a precizat că portarule echipei naționale ar trebui să primească premiul de cel mai bun fotbalist român al anului 2021.

„Nu am decât să îi mulțumesc, dar cred că sunt mai mulți fotbaliști care ar merita acest trofeu, las la aprecierea fanilor, sau cine se ocupă de acest lucru.

Mă flatați. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase, am avut multe de învățat de la toți oamenii alături de care am lucrat și tot ce am avut mai bun am dat pe teren. Acesta este visul oricărui român, să mergem după mult timp ca un Campionat Mondial”, a dezvăluit Niță.

Portarul Spartei Praga a bifat doar 11 prezențe pentru echipa națională, acesta devenind titular de drept după retragerea lui Ciprian Tătărușanu.