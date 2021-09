"Omul Păianjen", sincer ca întotdeauna. Ce spune Florin Niță despre schimbarea esențială a carierei

Florin Niță (34 de ani) a prefațat meciul cu Islanda, care va avea loc mâine, la Reykjavik, și va fi transmis în direct la PRO TV, de la ora 21:45.

România se întoarce acolo unde, în urmă cu zece luni, a ratat calificarea la Campionatul European. Mai mulți dintre jucătorii de atunci ai nordicilor s-au retras de la echipa națională. Niță crede că lucrurile vor sta altfel la partida de joi.

„Meciul din Islanda, de anul trecut, țin minte că a venit după o perioadă destul de grea. Au fost meciurile amânate. Acum suntem mult mai montați, suntem în ritm, ca să spun mai concret, și cred că echipa este un atu al nostru.

Am rămas același, n-aș avea de ce să mă schimb. E mai bine să rămân băiatul care am fost și omul pe care îl știu toți. M-am bucurat că am avut această șansă și mă bucur că am reușit să țin cu dinții de ea”, a spus Niță, într-un interviu acordat pentru FRF TV.

PROGRAMUL TRICOLORILOR ÎN SEPTEMBRIE

2 septembrie: Islanda – ROMÂNIA, ora 21:45 – Laugardalsvollur (Reykjavik)

5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21:45 – Arena Națională (București)

8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje)

Lotul României pentru partidele din septembrie

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Mario Camora (CFR Cluj, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 64/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 15/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 0/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 25/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 14/2), Andrei Cordea (FCSB, 0/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 18/1), Dennis Man (Parma/Italia, 9/1), Marius Marin (Pisa/Italia, 0/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 30/2), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 1/0), Dorin Rotariu (Ludogoreț/Bulgaria, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo București, 2/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10)

ATACANȚI: Denis Alibec (CFR Cluj, 19/2), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia, 2/0), Jovan Markovici (Universitatea Craiova, 0/0)