Jucătorul dorit de FCSB a evoluat în amble partide ale naționalei conduse de Gică Hagi, dar nu a reușit să înscrie vreun gol sau să ofere vreun assist.

În partida cu Polonia, Coman reușise să bage mingea în plasă, dar reușita lui a fost anulată din cauza unui fault în atac făcut de Rațiu în contracția fazei.

Gol senzațional reușit de Florinel Coman! A semănat cu cel marcat împotriva Angliei U21

Atacantul de 28 de ani s-a întors la Al-Gharafa după meciurile echipei naționale și început meciul de pebancă în partida din campionatul Qatarului cu Al Arabi.

Oaspeții au înscris de două ori în prima repriză și au început perfect partida.

Pentru că Dame Traore s-a accidentat, în minutul 32 a trebuit să își facă apariția pe teren Florinel Coman, iar două minute mai târziu jucătorul român a marcat un gol superb.

Găsit în afara careului, fotbalistul român a expediat un șut senzațional care l-a surprins pe portarul advers, iar la momentul redacătrii acestui articol scorul în Al Gharafa - Al Arabi este 1-2 în favoarea oaspeților.