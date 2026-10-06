Proastă invenție e și internetul! Pe vremuri, când existau doar ziare tipărite, ai fi putut declara orice, mizând pe faptul că totul se va uita, odată cu trecerea timpului. Astăzi, vorbele, mai ales cele rostite de vedete, rămân în arhivele online. Și, uneori, te pot pune în niște situații neplăcute.

În 2016, Gheorghe Hagi făcea o conferință explozivă, în care dădea de pământ cu fotbalul românesc. Printre reproșuri, multe dintre ele justificate, Hagi se bătea cu pumnul în piept că jucătorii pe care îi va lansa el vor fi de nivel internațional și vor garanta viitorul primei reprezentative.

„Noi suntem latini. Dragilor, învățați o dată, suntem latini: creativi. Fotbal creativ. Fantezie! Și astea au dispărut. Nu mai avem jucătorul ăsta. De aia publicul nu mai vine la stadion. Ce să vadă? Se roagă și el cum mă rog și eu: <<Bă, dați o pasă ca lumea, cum am văzut la Cicâldău>>. M-am angrenat la o muncă titanică, dar eu creez decari. Eu am cinci decari, iar unul dintre ei va conduce destinele echipei naționale“, promitea Hagi, acum un deceniu.

O treime din lotul cu care ne-am făcut de râs a lucrat, în trecut, cu Hagi!

Ca o ironie a sorții, Hagi a ajuns acum să le dea dreptate jurnaliștilor care au remarcat că „n-avem nimic“ în fotbalul românesc – la finalul înfrângerii de acasă cu Suedia – după ce a mers din eșec în eșec, mizând pe foarte mulți jucători lansați de el!

Actualul selecționer a convocat un lot de peste 30 de jucători pentru partidele cu Suedia din deplasare (1-2), Bosnia de acasă (2-4), Polonia la Varșovia (0-6) și Suedia de acasă (0-1). O treime din acest lot a fost format din jucători care au fost, cândva, la Academia Hagi și / sau Viitorul / Farul. Iată lista lor:

*Valentin Cojocaru (Viitorul, 2018-2021)

*Andrei Borza (Academia Hagi, 2011-2022, Farul, 2022-2023)

*Tudor Băluță (Academia Hagi, 2013-2015, Viitorul, 2015-2019, Farul, 2022-2024)

*Alexandru Cicâldău (Academia Hagi, 2009-2015, Viitorul, 2016-2018)

*Răzvan Marin (Academia Hagi, 2009-2013, Viitorul, 2013-2016)

*Florin Tănase (Academia Hagi, 2010-2013, Viitorul, 2013-2016)

*Ianis Hagi (Academia Hagi, 2009-2014, Viitorul, 2014-2016, 2018-2019)

*Virgil Ghiță (Academia Hagi, 2011-2017, Viitorul / Farul, 2017-2022)

*Daniel Bîrligea (Academia Hagi, 2009-2010)

*Louis Munteanu (Academia Hagi, 2015-2019, Viitorul, 2019-2020, Farul, 2022-2024)

Hagi s-a înșelat în privința potențialului fotbalistului român

Având un număr atât de mare de fotbaliști pe care îi cunoștea foarte bine, Hagi a „reușit“, totuși, să supraevalueze potențialul acestor băieți. Cea mai bună dovadă, în acest sens, e strategia sa neinspirată pentru primele două partide din campania Nations League.

Concret, Hagi aproape că a schimbat toată echipa, după înfrângerea de la Stockholm, crezând că România poate alinia două formule diferite, dar de valori apropiate. Rezultatul? Le-am făcut „cadou“ bosniacilor victoria, la București. Până și Hagi a admis, după meci, că a greșit în privința planului său.

Rămâne de văzut câți dintre foștii jucători ai Viitorului / Farului vor rămâne în lot pentru ultimele două partide din Nations League, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie), după dezamăgirile furnizate acum.