După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

România, sigură de urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028!

România e aproape sigură de ultimul loc în UEFA Nations League. Doar o minune poate face ca naționala lui Hagi să prindă un nesperat loc trei, dar chiar și așa, ”tricolorii” sunt siguri de un alt aspect important: vor fi în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028!

Asta înseamnă că, pe lângă adversarii ”horror” din prima urnă, naționala lui Gică Hagi își va măsura forțele cu un alt adversar bine cotat din urna a doua valorică. Acolo se află Serbia, Turcia, Austria, Suedia, Bosnia sau chiar Ungaria.

Nu toate naționalele își știu, însă, urnele pentru tragerea la sorți. Mai sunt câteva necunoscute precum Croația, Kosovo, Slovenia, Irlanda, Albania sau Belarus.

Cum arată, până acum, urnele valorice la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028:

Urna 1: Spania, Portugalia, Olanda, Anglia, Franța, Italia, Danemarca, Belgia, Germania, Grecia, Norvegia (Croația are mari șanse de a prinde ultimul loc)

Spania, Portugalia, Olanda, Anglia, Franța, Italia, Danemarca, Belgia, Germania, Grecia, Norvegia (Croația are mari șanse de a prinde ultimul loc) Urna 2: Țara Galilor, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Iranda de Nord, Ungaria, Bosnia (Slovenia și Kosovo au șanse mari de a prinde ultimele două locuri)

Țara Galilor, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Iranda de Nord, Ungaria, Bosnia (Slovenia și Kosovo au șanse mari de a prinde ultimele două locuri) Urna 3: Ucraina, Polonia, Israel, România , Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Slovacia (Islanda, Albania, Irlanda și Scoția pot completa a treia urnă)

Ucraina, Polonia, Israel, , Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Slovacia (Islanda, Albania, Irlanda și Scoția pot completa a treia urnă) Urna 4: Cipru, Finlanda, Moldova, Insulele Feroe, Armenia, Bulgaria, Luxemburg, Kazakhstan, Letonia, San Marino (Belarus și Estonia pot completa a patra urnă)

Cipru, Finlanda, Moldova, Insulele Feroe, Armenia, Bulgaria, Luxemburg, Kazakhstan, Letonia, San Marino (Belarus și Estonia pot completa a patra urnă) Urna 5: Mata, Azerbaijan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 este programată pe 6 decembrie, la Belfast. La turneul final se vor califica direct cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune 8 ocupante ale pozițiilor secunde. Cele 4 locuri rămase vor fi rezervate țărilor gazdă și echipelor din play-off.