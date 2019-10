Spaniolii critica dur deciziile lui Cosmin Contra! "De ce nu are incredere in Ianis Hagi?!" Motivul pentru care tricolorii "nu au avut imaginatie in fata portii"

Romania a scapat printre degete victoria cu Norvegia pe National Arena, dupa ce golul egalarii nordicilor a venit in minutul 90+2.

Rezultatul nu avantajeaza Romania, mai ales ca Spania a remizat si ea cu Suedia, iar acum suedezii sunt in pole-position pentru obtinerea calificarii de pe locul 2 al grupei. Pentru a se califica, echipa lui Cosmin Contra are nevoie de victorie cu Suedia si de cel putin un rezultat de egalitate cu Spania.

Spaniolii de la AS au analizat meciul dintre Romania si Norvegia si situatia in care se afla nationala tarii noastre in ceea ce priveste sansele de calificare la EURO 2020.

Jurnalistii iberici nu s-au ferit sa spuna ca selectionerul Cosmin Contra greseste ca nu-l foloseste pe Ianis Hagi si ca nu mizeaza mai mult pe jucatorii din generatia U21 care a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice.

Ianis e caracterizat de spanioli drept "unul dintre cei mai talentati si de viitor jucatori romani". Ibericii considera ca lipsa de imaginatie a romanilor in fata portii s-a datorat absentei lui Hagi jr.

"E greu de inteles de ce Contra nu-l foloseste pe Ianis"

"Un gol al Norvegiei in prelungiri o impiedica pe Romania sa ajunga la doar o victorie distanta de EURO 2020, dupa egalul dintre Spania si Suedia.

Era un duel pe viata si pe moarte intre Romania si Norvegia, dar rezultatul final este insuficient pentru ambele echipe. Mai mult afecteaza nationala lui Cosmin Contra, care pana in minutul 92 era cu un picior la EURO 2020. Chiar si asa, Romania depinde doar de ea in ultimele meciuri, in timp ce Norvegia are nevoie de un adevarat miracol.

E greu de inteles de ce Contra, care are la dispozitie o generatie U21 care s-a calificat la Jocurile Olimpice pentru prima data in istorie, nu are incredere in Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi. Acesta este, fara indoiala, unul dintre cei mai talentati si de viitor jucatori romani. Fara el pe teren, tricolorii nu au avut imaginatie in fata portii.

Spre norocul ei, Romania l-a avut in teren pe Mitrita, care a ocupat pozitia lui Ianis. Acesta a inscris golul care le permite romanilor sa viseze in continuare la EURO, desi urmeaza doua meciuri extrem de complicate, cu Spania si Suedia", au scris cei de la AS.