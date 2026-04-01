Naționala Under 17 a României s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial, 2026 FIFA U-17 World Cup, numărându-se printre cele mai bune 11 echipe din această rundă preliminară pentru Campionatul European, subliniază FRF pe site-ul oficial.
Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci de Italia, scor 1-2, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii obținute cu Islanda, 5-2, și Portugalia, 1-0.
În lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu, fost antrenor la juniorii lui FCSB și la două cluburi în China, se află și doi fotbaliști din Liga 2: tulceanul Ayan Anghel de la CS Dinamo și piteșteanul Claudiu Stancu de la CSM Slatina (care aparține însă de FC Argeș din Superligă) - primul este fundaș central, al doilea este fundaș stânga.
Lotul naționalei Under 17 a României care a obținut calificarea la Campionatul Mondial
Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu:
PORTARI
Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
FUNDAȘI
Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
MIJLOCAȘI
Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
ATACANȚI
Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI* (Farul Constanța).
* Accidentat la echipa de club, atacantul Rareș SILITRA a fost înlocuit în lot cu Cosmin MIHAI (Farul Constanța).
Unde și când se joacă Mondialul și ce naționale s-au calificat la turneul final: Noua Caledonie, Fiji, Haiti printre țările ”exotice”
2026 FIFA U-17 World Cup se va disputa în Qatar în luna noiembrie, dar perioada exactă nu s-a stabilit încă.
Cert este că vor participa nu mai puțin de 48 de echipe naționale.
Până acum au obținut calificarea, în afara gazdei Qatar și a României, următoarele țări: SUA, Costa Rica, Panama, Haiti, Jamaica, Cuba, Honduras, Mexic, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Fiji, Spania, Belgia, Muntenegru, Croația, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Serbia și Italia.