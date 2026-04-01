Naționala Under 17 a României s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial, 2026 FIFA U-17 World Cup, numărându-se printre cele mai bune 11 echipe din această rundă preliminară pentru Campionatul European, subliniază FRF pe site-ul oficial.

Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci de Italia, scor 1-2, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii obținute cu Islanda, 5-2, și Portugalia, 1-0.

În lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu, fost antrenor la juniorii lui FCSB și la două cluburi în China, se află și doi fotbaliști din Liga 2: tulceanul Ayan Anghel de la CS Dinamo și piteșteanul Claudiu Stancu de la CSM Slatina (care aparține însă de FC Argeș din Superligă) - primul este fundaș central, al doilea este fundaș stânga.

Lotul naționalei Under 17 a României care a obținut calificarea la Campionatul Mondial