OFICIAL Doi fotbaliști din Liga 2, la Campionatul Mondial! Selecționerul român a antrenat la FCSB și în China

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Performanță pentru fotbalul juvenil din România.

TAGS:
Romania U17Ayan AnghelClaudiu StancuMircea Diaconescu2026 FIFA U-17 World CupEchipa nationala Under 17
Din articol

Naționala Under 17 a României s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial, 2026 FIFA U-17 World Cup, numărându-se printre cele mai bune 11 echipe din această rundă preliminară pentru Campionatul European, subliniază FRF pe site-ul oficial.

Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci de Italia, scor 1-2, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii obținute cu Islanda, 5-2, și Portugalia, 1-0.

În lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu, fost antrenor la juniorii lui FCSB și la două cluburi în China, se află și doi fotbaliști din Liga 2: tulceanul Ayan Anghel de la CS Dinamo și piteșteanul Claudiu Stancu de la CSM Slatina (care aparține însă de FC Argeș din Superligă) - primul este fundaș central, al doilea este fundaș stânga.

Lotul naționalei Under 17 a României care a obținut calificarea la Campionatul Mondial

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu:

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

MIJLOCAȘI

Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

ATACANȚI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI* (Farul Constanța).

* Accidentat la echipa de club, atacantul Rareș SILITRA a fost înlocuit în lot cu Cosmin MIHAI (Farul Constanța). 

Unde și când se joacă Mondialul și ce naționale s-au calificat la turneul final: Noua Caledonie, Fiji, Haiti printre țările ”exotice”

2026 FIFA U-17 World Cup se va disputa în Qatar în luna noiembrie, dar perioada exactă nu s-a stabilit încă.

Cert este că vor participa nu mai puțin de 48 de echipe naționale.

Până acum au obținut calificarea, în afara gazdei Qatar și a României, următoarele țări: SUA, Costa Rica, Panama, Haiti, Jamaica, Cuba, Honduras, Mexic, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Fiji, Spania, Belgia, Muntenegru, Croația, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Serbia și Italia.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!