Și-a fixat obiectivul! Cum se numește grupul de WhatsApp al naționalei României

Fiul lui Anghel Iordănescu, cel ce a dus România la EURO 2016, ultimul turneu final jucat de România, a fost alegerea lui Răzvan Burleanu, după ce acesta a fost refuzat de Răzvan Lucescu, Gheorghe Hagi, Dan Petrescu și Ladislau Boloni.

Acesta și-a luat în serios rolul și speră ca, la 8 ani distanță de reușita tatălui său, să reușsească să califice naționala la un nou turneu final. În încercarea de a motiva pe toată lumea, Iordănescu a decis ca grupul de WhatsApp al naționalei să aibe o denumire sugestivă.

”Road to EURO 2024!” se cheamă grupul, antrenorul explicând de ce poartă acest nume: ”Pentru că doar aşa putem să reuşim, pentru calificare! Hai, România! Hai să fim împreună!”, a spus Edward Iorănescu pentru as.ro.

Edward Iordănescu a ”transferat” un prepataror fizic de la CFR Cluj

În încercarea de a-și stabili stafful tehnic, Edward Iordănescu l-a convins pe Cristian Dragotă, fostul său colaborator de la CFR Cluj, să vină la echipa națională. Anterior el negociase și cu Thomas Neubert, de la FCSB.

"În linii mari, am bătut palma cu Cristi Dragotă, pe care l-am avut la CFR Cluj. A fost şi Tommy Neubert pe lista scurtă, ei doi au fost în principal. În primul rând a contat că i-am cunoscut, am lucrat cu ei, am colaborat, am făcut-o bine. Cu Tommy chiar în două rânduri, şi la CSKA Sofia. Amândoi şi-au arătat deschidere. Ne-am dus către Cristi Dragotă şi pentru că disponibilitatea a fost mai mare şi din partea clubului, dar şi întelegere.

În plus, ei sunt mai acoperiţi decât este FCSB pentru că au doi preparatori fizici. Pot acoperi perioadele în care Cristi va fi cu noi fiind vorba de un part-time, nu full-time", a spus Edi Iordănescu.