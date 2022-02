Dan Petrescu se teme de un nou pas greșit al lui CFR Cluj: "E posibil să intrăm într-o criză"

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că dacă formaţia sa nu va câştiga nici partida din deplasare cu Gaz Metan Mediaş este posibil să intre într-o criză pentru că de la începutul acestui an nu a reuşit nicio victorie în Liga I.

Dan Petrescu: "E posibil să intrăm într-o criză"

"Gaz Metan a câştigat la Arad, iar noi am simţit pe propria piele ce echipă are UTA. Iar ca să câştigi la Arad trebuie să ai echipă bună, chiar dacă ai probleme financiare. I-am studiat foarte bine pe cei de la Mediaş, am jucat şi multe amicale cu ei. Au jucători cu experienţă, iar cei doi fundaşi centrali ai lor sunt golgheteri. Suntem conştienţi că va fi un meci foarte, foarte greu, pentru că meciurile cu Mediaş n-au fost niciodată uşoare. Am avut mereu probleme, la Mediaş au fost şi multe egaluri.

Nu au nimic de pierdut în acest meci, îşi vor da viaţa pe teren pentru un rezultat bun, mai ales că noi venim după patru rezultate de egalitate. Dacă nu câştigăm nici la Mediaş, e posibil să intrăm într-o criză... dacă nu câştigi 5 meciuri e o criză. Dar trebuie să fim inteligenţi, să fim uniţi şi să avem încredere în noi. Sunt conştient că dacă nu vom câştiga nu va fi bine", a afirmat Petrescu.

"La faze fixe cred că Gaz Metan e pe primul loc în România. Din 20 de goluri, jumătate le-au marcat din faze fixe. Sunt convins că acestea vor fi atuurile lor şi în acest meci, plus contraatacurile. Simt că ei vor trei puncte mâine, aşa îi simt eu. Vor evolua cu determinare pentru că întâlnesc echipa campioană", a adăugat tehnicianul.

Dan Petrescu: "Titlul se va disputa până în ultima etapă"

Dan Petrescu susţine că punctele din play-off sunt importante şi că titlul se va decide în ultima sau penultima etapă.

"Până acum, ca şi număr de puncte, doar două echipe arată că pot câştiga campionatul. De când sunt eu aici nu s-a câştigat uşor campionatul. Eu de mult spun că titlul se va disputa până în ultima etapă, maximum două înainte. Nu se va decide nimic până atunci. Punctele din play-off sunt cele mai importante. Acum oricum se diminuează punctele. Normal că am fi preferat să avem mult mai multe puncte în faţă şi să fi obţinut măcar o victorie în cele 4 meciuri din acest an, dar fotbalul e imprevizibil. Nu mă aşteptam ca după 21 de etape să nu avem niciun egal, iar acum avem 4 egaluri la rând", a precizat antrenorul.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, sâmbătă, de la ora 19:55, în deplasare, formaţia Gaz Metan Mediaş, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Ligii I.

Agerpres