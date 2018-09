UPDATE: "Baietii sunt mancati, sunt deja la somn! Ajungem diseara! Am pierdut un antrenament". Prima reactie dupa ce nationala U21 a pierdut avionul catre casa

Echipa nationala de tineret U21 a intampinat probleme pe drumul de intoarcere catre casa. Romania U21 joaca marti seara, de la 19:00, la PRO X, cu Bosnia.

UPDATE | Vlad Munteanu, directorul sportiv al nationalei U21, a vorbit despre pierderea avionului catre Bucuresti.

"Baietii sunt mancati, sunt la somn deja, asa ca nu ne facem griji. O sa ne intoarcem in seara asta, dar e important sa nu stam in picioare in aeroport, prin duty-free. Ne-am cazat la un hotel de langa aeroport. Baietii se vor odihni trei-patru ore, dupa care ne vom imbarca si vom reveni la Bucuresti spre miezul noptii. A fost o intarziere a celor de la Lufthansa, de o ora si 10 minute. Practic, aveam doar trei minute intre zboruri, asa ca am renuntat dupa ce ne-am consultat cu cei de la compania aeriana si cu cei de la agentie. Care era programul? Ajungeam la ora 18:00, faceam un antrenament de recuperare, somn si maine dimineta se pleaca spre Ovidiu, la ora 11:30. Apoi va urma pranzul si seara antrenamentul oficial. In aceste conditii, da, se va pierde un antrenament, pentru ca programul de luni va ramane acelasi", a declarat Vlad Munteanu la Digi.

Romania U21 a castigat cu 2-1 in Portugalia si mai are in fata un meci deosebit de important in vederea calificarii la EURO 2019. Marti seara, de la 19:00, nationala condusa de Mirel Radoi va intalni Bosnia, la Ovidiu.

Victoriosi in Portugali, jucatorii nationalei "mici" erau programati sa se intoarca astazi in Romania, dar au intampinat probleme pe drum.

Digisport scrie ca nationala de tineret a pierdut avionul catre casa. Mai exact, nationala a ratat legatura de la Munchen, din cauza intarzierii pe care a avut-o primul avion, pe ruta Portugalia - Germania.

In acest moment, jucatorii se afla la un hotel din Munchen si vor ajunge in Bucuresti abia la noapte.