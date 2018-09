"Cristiano statea dezbracat in fata oglinzii, iar noi ii spuneam ca Messi e mai bun". Dezvaluire amuzanta despre starul lui Juve. Ce replica le dadea colegilor

Peter Crouch a dezvaluit in cartea autobiografica cateva momente amuzante pe care Rio Ferdinand i le-a povestit despre Cristiano Ronaldo.

Rivalitatea dintre Ronaldo si Messi era la un nivel ridicat inca dinainte ca fotbalistul portughez sa ajunga in La Liga. Rio Ferdinand i-a povestit lui Peter Crouch o intamplare amuzanta cu Ronaldo in prim plan.

"Rio Ferdinand ne-a povestit cum statea Ronaldo dezbracat in fata oglinzii si se admira. Spunea "wow, sunt atat de frumos". Ceilalti jucatori incercau sa-l enerveze spunand "Messi e mai bun ca tine". Ronaldo dadea din umeri si zambea din nou, spunand "da, dar Messi nu arata asa", a spus Peter Crouch.

Ronaldo nu a scapat de rivalitatea cu Messi nici dupa despartirea de Real Madrid. Acest subiect a fost abordat chiar si la conferinta de presa in care lusitanul a fost prezentat la Juventus.

"Toata lumea vorbeste despre rivalitatea dintre mine si Messi. El se va bate pentru clubul lui si eu pentru al meu. Vedem la final cine va fi mai bun. Aceasta rivalitate e artificial creata. Eu nu am rivalitati cu jucatorii, nu face parte din etica mea. A fost o disputa foarte interesanta intre noi, dar nu am vazut-o ca pe o rivalitate", a spus Cristiano Ronaldo.

In perioada in care cei doi au evoluat in Spania, Messi l-a depasit pe Ronaldo la cele mai importante capitole: goluri marcate si asissturi. Messi are 471 de goluri in 476 de meciuri in timp ce Ronaldo are 450 de goluri in 438 de partide. Messi are 177 de pase decisive fata de cele 117 ale lui Ronaldo.