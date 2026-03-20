Marius Coman e surpriza lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din această vară. Puternicul atacant de la UTA a oferit o reacție despre convocarea sa la națională, la două ore după ce selecționerul a anunțat lista finală cu fotbaliștii convocați.

Marius Coman, într-o declarație plină de sinceritate, a dezvăluit că i-a spus soției, în trecut, că la vârsta de 29 de ani va fi convocat la prima reprezentativă.

Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat la naționala României

"Sunt foarte bucuros, auzisem inside-uri de la națională, m-am bucurat foarte tare. De mic mi-am dorit să ajung la națională, sau măcat la una dintre echipe, la naționala de juniori... Sunt foarte fericit, mi-am propus acest obieciv de mult timp.

Chiar i-am zis soției, când făcusem pasul la Sepsi, la prima divizie, că la 29 de ani voi ajunge la echipa națională.

Uite că s-a întâmplat. A fost un drum greu, un drum cu suișuri și coborâșuri. Trebuie să fii foarte puternic psihic să îl depășești, dar am avut noroc cu familia lângă mine și am reușit să trec peste toate hopurile. Mă bucur că am ajuns în această situație și sper să nu dezamăgesc", a declarant Marius Coman, pentru site-ul echipei UTA Arad.

Marius Coman îi mulțumește lui Adrian Mihalcea

'UTA m-a ajutat cel mai mult să ajung la națională. Vreau să-i mulțumesc lui Mister că a avut încredere în mine atunci când nimeni nu a mai avut. Mă bucur că am reușit să ajung la UTA și să am cea mai bună perioadă a carierei aici', a precizat Marius Coman.