VIDEO Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat de Mircea Lucescu. Ce i-a spus soției și cui îi mulțumește

Marius Coman, atacantul echipei UTA, e surpriza lui Mircea Lucescu pentru Turcia - România (joi, de la 18:00, LIVE BLOG pe Sport.ro).

Marius Coman e surpriza lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din această vară. Puternicul atacant de la UTA a oferit o reacție despre convocarea sa la națională, la două ore după ce selecționerul a anunțat lista finală cu fotbaliștii convocați.

Marius Coman, într-o declarație plină de sinceritate, a dezvăluit că i-a spus soției, în trecut, că la vârsta de 29 de ani va fi convocat la prima reprezentativă.

Marius Coman, prima reacție după ce a fost convocat la naționala României

"Sunt foarte bucuros, auzisem inside-uri de la națională, m-am bucurat foarte tare. De mic mi-am dorit să ajung la națională, sau măcat la una dintre echipe, la naționala de juniori... Sunt foarte fericit, mi-am propus acest obieciv de mult timp.

Chiar i-am zis soției, când făcusem pasul la Sepsi, la prima divizie, că la 29 de ani voi ajunge la echipa națională.

Uite că s-a întâmplat. A fost un drum greu, un drum cu suișuri și coborâșuri. Trebuie să fii foarte puternic psihic să îl depășești, dar am avut noroc cu familia lângă mine și am reușit să trec peste toate hopurile. Mă bucur că am ajuns în această situație și sper să nu dezamăgesc", a declarant Marius Coman, pentru site-ul echipei UTA Arad. 

Marius Coman îi mulțumește lui Adrian Mihalcea

'UTA m-a ajutat cel mai mult să ajung la națională. Vreau să-i mulțumesc lui Mister că a avut încredere în mine atunci când nimeni nu a mai avut. Mă bucur că am reușit să ajung la UTA și să am cea mai bună perioadă a carierei aici', a precizat Marius Coman.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, programat joi, la Istanbul, de la 19:00

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflaţi pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT şi Ioan VERMEŞAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecţionerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) şi San Marino (31 martie).

