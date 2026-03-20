Jurnaliștii turci au analizat imediat alegerile selecționerului român, punând accent pe fotbaliștii care evoluează în campionatul lor intern. Publicația Haber Global a scos în evidență faptul că pe lista naționalei noastre se regăsesc trei nume legitimate în prezent la cluburi din SuperLig.

„Deian Sorescu de la Gaziantep FK, Valentin Mihăilă de la Caykur Rizespor și Ianis Hagi de la Alanyaspor au fost convocați în lotul lărgit”, au scris Turcii.

Meci decisiv la Istanbul pentru tricolori

Meciul dintre cele două reprezentative este programat joia viitoare, pe 26 martie. Partida se va disputa pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00.

Miza este una uriașă, învingătoarea din această manșă unică urmând să obțină biletul pentru finala barajului. Acolo, pe 31 martie, echipa câștigătoare va înfrunta învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru prezența la turneul final.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).