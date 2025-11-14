Tricolorii sunt pe locul 3, cu 10 puncte, în timp ce Bosnia ocupă poziția secundă, cu 13 puncte. Austria conduce grupa, cu 15 puncte, iar duelul direct poate schimba complet configurația înainte de ultima etapă.

Barbarez, plin de respect pentru Lucescu: „O onoare să joc împotriva lui”

Selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, a vorbit deschis la conferința de presă și a lăudat atât naționala României, cât și pe Mircea Lucescu.

„Totul este pregătit. Am avut două antrenamente intense, tactice și mentale. Avem un plan clar și știm ce vrem. Presiunea este un privilegiu, cine nu poate trăi cu ea nu are ce căuta aici”, a spus Barbarez.

Întrebat despre România, selecționerul bosniac a ridicat în picioare numele lui Mircea Lucescu.

„Respect România și știu cum a jucat la ultimul European. Iar despre domnul Lucescu… cuvintele sunt de prisos. A făcut enorm în fotbal. Să joc împotriva unor astfel de antrenori este o onoare”, a mai spus bosniacul.

Ultima deplasare a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia

România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)

- Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025) România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)

- Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022) Bosnia - România , scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)

, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022) România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)

- Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011) Bosnia - România , scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)

, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011) România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)

- Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003) Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



România are în față două finale. Bosnia acum. San Marino acasă, marți. Ambele meciuri se văd LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

