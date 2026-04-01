Moise Kean a deschis scorul în minutul 15, apoi Alessandro Bastoni a fost eliminat în minutul 41, iar bosniacii au profitat abia în minutul 79, când Haris Tabakovic a restabilit egalitatea.

Meciul a mers până în prelungiri, iar în cele din urmă totul s-a decis la loviturile de departajare, unde bosniacii s-au impus cu 4-1 și au obținut, astfel, calificare la CM 2026.

Selecționerul Bosniei a dezvăluit secretul din spatele calificării la CM 2026: ”Asta le-am spus jucătorilor”

După meci, Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a explicat că le-a spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze și a ținut să puncteze, de asemenea, și faptul că nu s-a simțit niciodată mai sigur de victorie.

”Le-am spus jucătorilor să intre pe teren și să se distreze. Nu am intrat sau terminat niciodată un meci mai calm, am văzut asta în ochii lor, îmi plac foarte mult acești jucători, sunt tipi cu caracter. Avem jucători de care suntem mândri. Acum le-am spus că trebuie să mergem la un turneu la fiecare doi ani.

La începutul primei reprize, am avut niște probleme. Nu am avut organizare, nu ne-am poziționat unde ar fi trebuit, nu am avut grijă de adversari. De aceea am fost prinși pe niște contraatacuri. Dar împotriva unei echipe de talie mondială care se apără bine chiar și cu 10 jucători, ați văzut că am crezut din primul moment”, a spus Barbarez, potrivit Reuters.

Italia ratează al treilea Mondial consecutiv

"Squadra Azzura" nu a mai participat la un Campionat Mondial din 2014, ediție organizată în Brazilia. Italienii au ajuns acum la trei eliminări consecutive la baraj. Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022) au răpus Italia în ultimele două campanii, iar acum a fost rândul Bosniei.

Italia împarte cu Germania locul 2 în clasamentul all-time al campioanelor mondiale. Ambii giganți au câte patru titluri mondiale. Brazilia este lider în acest clasament, cu cinci Cupe Mondiale.

La ultimul Campionat Mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, Italia a ajuns până în finală. Brazilia a câștigat ultimul act la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce Baresi, Massaro și Roberto Baggio au ratat de la 11 metri.