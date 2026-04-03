Favorit să umple golul lăsat de demisia lui Mircea Lucescu este Gică Hagi, care și-a vândut acțiunile la clubul Farul pentru a fi eligibil acestei poziții.

Totuși, această mutarea nu este văzută de toată lumea cu ochi buni. Marian Iancu, fost patron la Politehnica Timișoara, a avut un derapaj pe rețelele sociale, unde a criticat dur tot ce ține de națională.

Marian Iancu: „Nu am văzut rege să facă dintr-o gloabă un armăsar pur-sânge”

Omul de afaceri nu s-a ferit de cuvinte și a analizat „la sânge” contractul pe care ar urma să îl primească Hagi de la FRF. Marian Iancu este de părere că înelegerea trebuie să fie „făcută cu cap”, cu obiective clare și stricte.

„Hagi, antrenorul echipei naționale de fotbal a României. Același care a mai fost. După Mircea Lucescu, FRF vine cu o nouă lovitură de imagine. Pleacă Îl Luce și vine Regele. Rămân gloabele. Nu am văzut rege să facă dintr-o gloabă un armăsar pur-sânge. Aceștia trebuie crescuți de mici.

Dacă FRF a înțeles ceva din fotbalul românesc de până acum, de când se află în noua formulă administrativă, atunci ar trebui să-i ofere lui Hagi un contract foarte strict, legat în jurul interesului național: să nu poată pleca în niciun mod de la echipă timp de 12 ani. Cu amendamentul ca în primii 8 ani să nu aibă obiective de calificare, iar în ultimii 4 ani să ne ducă atât la European, cât și la Mondial cu un lot complet nou și cu o medie de vârstă în jurul a 26-27 de ani.

Toate acestea sub autoritatea unui bonus de performanță inclus în contract, pe care îl poate pierde dacă obiectivul reconstrucției lotului echipei naționale eșuează și nu ne calificăm la Euro și la CM la datele asumate de Hagi și FRF.

Altfel vom continua să trăim cu aceleași speranțe deșarte, pentru ca în final să ne lovim iar de permanentele dezamăgiri cu care ne-au obișnuit marii îmbuibați gonflabili din fotbalul românesc”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Pentru România urmează un amical cu Georgia în iunie, urmat de meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia, unde, cel mai probabil, pe banca tehnică se va afla Gică Hagi.