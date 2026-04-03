Cine îi va lua locul lui Gennaro Gattuso la naționala Italiei

Gattuso a lăsat armele jos și a demisionat vineri, la trei zile după ce nu a reușit să califice Squadra Azzurra la Cupa Mondială 2026 și la o zi după anunțul plecării președintelui Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina.
Silvio Baldini îi va lua locul lui Gattuso temporar
Italia va disputa în vară un amical cu Grecia pe data de șapte iunie. Pe bancă se va afla Silvio Baldini, selecționerul naționalei U21 a „Squadra Azzurra”, pe post de interimar, anunță Nicolo Schira.
Tehnician în vârstă de 67 de ani, Baldini se află pe banca selecționatei de tineret a Italiei din luna iulie a anului 2025.
Antrenorul are o medie de 2,63 puncte obținute pe meci, potrivit Transfermarkt și se poate lăuda cu opt victorii și o înfrângere în cele opt partide disputate.
Massese, Forte dei Marmi, Viareggio, Siena, Carrrese, Chievo Verona, Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania, Vicenza, Perugia, Crotone și Pescara sunt, în ordine, echipele de club ale căror bănci tehnice au fost ocupate de Baldini.