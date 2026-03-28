Căpitan al României la Istanbul, Ianis Hagi a avut două ocazii mari de a înscrie contra Turciei, câte una în fiecare repriză. Mijlocașul de la Alanyaspor a părăsit terenul în minutul 71, când a fost înlocuit cu Nicolae Stanciu.

Presa turcă: Galatasaray vrea să îl transfere pe Ianis Hagi

La două zile după meciul de la Istanbul, presa turcă lansează zvonul potrivit căruia Galatasaray se interesează de serviciile lui Ianis Hagi. Campioana din Super Lig ar plănui să îl achiziționeze pe mijlocașul lui Alanyaspor în această vară.

"Galatasaray lucrează în liniște la transferul lui Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi. Tânărul fotbalist este deschis pentru a îmbrăca tricoul galben-roșu", scrie Elips Haber.

Sursa citată precizează că Alanyaspor ar solicita 3 milioane de euro în schimbul lui Ianis Hagi, în timp ce Galatasaray ar intenționa să propună un jucător la schimb și o sumă de bani.

Ianis Hagi a semnat în septembrie cu Alanyaspor un contract până în vara lui 2027. În acest sezon a marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive în 25 de partide.

Campioană în ultimele trei ediții din Turcia, Galatasaray se îndreaptă spre un nou titlu. Echipa antrenată de Okan Buruk are 4 puncte avans și un meci mai puțin față de a doua clasată Fenerbahce, cu 8 etape rămase de jucat.