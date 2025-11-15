VIDEO Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România

Cele două echipe se întâlnesc într-un meci crucial la Zenica, pe ”Bilino Polje”.

Romaniabosnia
Bosnia - România este un meci de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. Prima reprezentativă trebuie neapărat să-și ia revanșa în fața bosniacilor, care au câștigat turul de la București, ca să păstreze șanse reale la locul doi în Grupa H.

După duelul cu Bosnia, pentru naționala României urmează ultimul meci din Grupa H din campania de calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada de marți seară, de la 21:45, de la Ploiești, cu San Marino.

Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România

Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start din Bosnia - România

  • Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

  • România: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Hagi, Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, Marin, Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor

România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.

Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.

Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - România! Cât va fi scorul și cine va marca
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - România! Cât va fi scorul și cine va marca
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Cristi Borcea: "Nu există antrenor mai bun ca el!"

Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica

Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt "OUT"

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt ”OUT”

Cum ar putea arăta primul „11" al României la meciul decisiv cu Bosnia

Cum ar putea arăta primul „11” al României la meciul decisiv cu Bosnia



Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe
Sumă-record pentru Vinicius pregătită de Chelsea! PSG vrea să se răzbune pe Real Madrid pentru Kylian Mbappe
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent în preliminarii: cinci "colege de grupă" pot merge împreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat" mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

