Bosnia - România este un meci de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. Prima reprezentativă trebuie neapărat să-și ia revanșa în fața bosniacilor, care au câștigat turul de la București, ca să păstreze șanse reale la locul doi în Grupa H.



După duelul cu Bosnia, pentru naționala României urmează ultimul meci din Grupa H din campania de calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada de marți seară, de la 21:45, de la Ploiești, cu San Marino.



Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România

