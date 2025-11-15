Bosnia - România este un meci de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. Prima reprezentativă trebuie neapărat să-și ia revanșa în fața bosniacilor, care au câștigat turul de la București, ca să păstreze șanse reale la locul doi în Grupa H.
După duelul cu Bosnia, pentru naționala României urmează ultimul meci din Grupa H din campania de calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada de marți seară, de la 21:45, de la Ploiești, cu San Marino.
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România
Foto: Corespondenți Pro TV
Echipele de start din Bosnia - România
- Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
- România: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Hagi, Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, Marin, Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor
România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.
Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.