Gică Craioveanu a oferit un pronostic optimist pentru partida Bosnia - România. Meciul decisiv pentru locul 2 din Grupa H se joacă în această seară, de la ora 21:45.

Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru Bosnia - România

Craioveanu a susținut că România se va impune cu scorul de 2-1. Dennis Man și Denis Drăguș vor fi marcatorii din tabără tricolorilor, în opinia sa.

„Batem cu 2-1. Mereu am zis asta. Dacă vrei și marcatorii, Dennis Man și Drăguș”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

Echipele de start în Bosnia - România

Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Lotul pe care îl are la dispoziție Mircea Lucescu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

