Gică Craioveanu a oferit un pronostic optimist pentru partida Bosnia - România. Meciul decisiv pentru locul 2 din Grupa H se joacă în această seară, de la ora 21:45.
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru Bosnia - România
Craioveanu a susținut că România se va impune cu scorul de 2-1. Dennis Man și Denis Drăguș vor fi marcatorii din tabără tricolorilor, în opinia sa.
„Batem cu 2-1. Mereu am zis asta. Dacă vrei și marcatorii, Dennis Man și Drăguș”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.
Echipele de start în Bosnia - România
- Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
- Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
- Selecționer: Sergej Barbarez
- România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
- Selecționer: Mircea Lucescu
Lotul pe care îl are la dispoziție Mircea Lucescu
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia
- România - Bosnia, scor 0-1 (Calificări Cupa Mondială 2026, 21.03.2025)
- România - Bosnia, scor 4-1 (Liga Națiunilor, 26.09.2022)
- Bosnia - România, scor 1-0 (Liga Națiunilor, 07.06.2022)
- România - Bosnia, scor 3-0 (Campionatul European, 03.06.2011)
- Bosnia - România, scor 2-1 (Campionatul European, 26.03.2011)
- România - Bosnia, scor 2-0 (Campionatul European, 07.06.2003)
- Bosnia - România, scor 0-3 (Campionatul European, 07.09.2002)