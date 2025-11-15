România are, oricum, locul asigurat la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, doar că un eventual loc doi ne-ar permite un traseu mai facil, dar și șansa de a fi gazde în primul meci.



Echipele de start pentru Bosnia - România: Chipciu, titular



Selecționerul a decis să mizeze din nou pe Ionuț Radu în poartă. Goalkeeper-ul român, aflat în formă la Celta Vigo, a fost titular și în precedenta acțiune, iar înainte de meciul cu Bosnia a fost prezent la conferința de presă, semn că, în următoarea perioadă, Lucescu se va baza pe serviciile sale.



Surpriza vine din flancul stâng al apărării. Nicușor Bancu, titularul obișnuit al postului în ultimii ani, va fi rezervă, iar în locul său a fost preferat experimentatul Alexandru Chipciu, care l-a impresionat pe selecționer cu evoluțiile sale și cu atitudinea sa de la antrenamente. Atacul va fi format din Dennis Man, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.



Echipele de start din Bosnia - România:



Bosnia : Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic



România : Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Hagi, Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

: Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – Hagi, Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, Marin, Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș



România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.

VIDEO - Conferința de presă a lui Ionuț Radu înainte de Bosnia - România:

