Lucescu, nici măcar în Top 10: ei sunt cei mai buni selecționeri din lume, în 2025

Zece meciuri a avut Mircea Lucescu pe banca României, în 2025. Bilanțul său: cinci victorii, un egal, patru înfrângeri.

Din păcate, patru din cele cinci victorii au fost cu San Marino (de două ori), Cipru și cu Moldova. Adică, niște formații de nivel inferior, în fotbalul internațional. Singurul succes cu adevărat mare a fost cel cu Austria (1-0), la București.

Deși a dus România la barajul de calificare pentru CM 2026, această performanță n-a fost suficientă pentru a-l propulsa pe „Il Luce“ printre cei mai buni selecționeri ai lumii, în 2025. Aici, locul 1 a fost ocupat de Luis de la Fuente (Spania), în ierarhia de final de an, realizată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS).

În 2025, Luis de la Fuente a înregistrat un bilanț impresionant cu naționala Spaniei: 10 meciuri, 6 victorii, 4 egaluri. Cu precizarea că Spania a pierdut, totuși, finala Nations League, însă la loviturile de departajare, în fața Portugaliei. Spania a obținut calificarea la Mondialul din 2026, în acest an. De asemenea, „Furia Roja“ a depăşit recordul istoric de meciuri consecutive fără înfrângere ale unei echipe naţionale, având 31 de partide oficiale fără eşec.