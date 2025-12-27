Lucescu, nici măcar în Top 10: ei sunt cei mai buni selecționeri din lume, în 2025

Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 80 de ani, „Il Luce“ rămâne un colos al fotbalului mondial, însă rezultatele sale actuale nu-l mai propulsează în clasamentele de final de an.

TAGS:
IFFHS, Clasament IFFHS, Luis de la Fuente, Spania, Mircea Lucescu

Zece meciuri a avut Mircea Lucescu pe banca României, în 2025. Bilanțul său: cinci victorii, un egal, patru înfrângeri.

Din păcate, patru din cele cinci victorii au fost cu San Marino (de două ori), Cipru și cu Moldova. Adică, niște formații de nivel inferior, în fotbalul internațional. Singurul succes cu adevărat mare a fost cel cu Austria (1-0), la București.

Deși a dus România la barajul de calificare pentru CM 2026, această performanță n-a fost suficientă pentru a-l propulsa pe „Il Luce“ printre cei mai buni selecționeri ai lumii, în 2025. Aici, locul 1 a fost ocupat de Luis de la Fuente (Spania), în ierarhia de final de an, realizată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS).

În 2025, Luis de la Fuente a înregistrat un bilanț impresionant cu naționala Spaniei: 10 meciuri, 6 victorii, 4 egaluri. Cu precizarea că Spania a pierdut, totuși, finala Nations League, însă la loviturile de departajare, în fața Portugaliei. Spania a obținut calificarea la Mondialul din 2026, în acest an. De asemenea, „Furia Roja“ a depăşit recordul istoric de meciuri consecutive fără înfrângere ale unei echipe naţionale, având 31 de partide oficiale fără eşec.

Cu acest parcurs, Luis de la Fuente (foto, sus) a acumulat 136 de puncte, în clasamentul IFFHS, care poate fi văzut mai jos:

1. Luis de la Fuente (Spania) – 136 de puncte

2. Roberto Martínez (Portugalia) – 83p

3. Lionel Scaloni (Argentina) – 59p

4. Stale Solbakken (Norvegia) – 48p

5. Thomas Tuchel (Anglia) – 41p

6. Didier Deschamps (Franța) – 30p

7. Walid Regragui (Maroc) – 25p

8. Timur Kapadze (Uzbekistan) – 10p

9. Néstor Lorenzo (Columbia) – 10p

10. Javier Aguirre (Mexic) – 8p

Potrivit Agerpres, Luis de la Fuente e al treilea spaniol desemnat cel mai bun selecţioner, după Luis Aragones (2008) şi Vicente del Bosque (2009, 2010, 2012 şi 2013).

De La Fuente antrenează echipa naţională a Spaniei din 2022 şi a condus-o spre victorie în Liga Naţiunilor în 2023 şi la Campionatul European din 2024, desfăşurat în Germania.

