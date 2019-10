Romania are doua echipe la Danone Nations Cup. Cu cine se bat pustii lui Hagi si Luceafarul Cluj

Academia Hagi si Luceafarul Cluj sunt prezente la Danone Nations Cup, cea mai mare competitie pentru juniori 10-12 ani din lume.

Romania se bate pentru titlul mondial la juniori in competitia Danone Nations Cup organizata anul acesta la Barcelona. Sunt doua echipe care reprezinta tara noastra: Luceafarul Cluj si Academia Hagi, cele care si-au castigat dreptul sa reprezinte Romania la editia la comun pentru 2018 si 2019.



Luceafarul Cluj, debut cu victorie!

Lucrafarul Cluj reprezinta Romania in Grupa A pentru editia 2019, cu Algeria, Japonia, Egipt si Olanda. Clujenii au debutat cu victorie, 3-2 in fata Japoniei. In celalat meci din grupa, Algeria a invins Olanda cu 2-0.

Pentru Luceafarul Cluj urmeaza meciurile cu Egipt, Algeria si Olanda.





Academia Hagi, invinsa de Maroc

Academia Hagi reprezinta Romania pentru editia 2018 a turneului si a debutat cu o infrangere in grupa B, 0-1 cu Maroc. Din grupa Romaniei mai fac parte Spania, China si Olanda. Spania a invins Olanda cu 5-0 si conduce grupa.

Pentru Academia Hagi urmeaza meciurile cu Spania, si China si Olanda.

Finala Danone Nations Cup este pe 12 ocombrie.