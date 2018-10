ROMANIA U21 LA EURO | 10 echipe calificate pana acum, dintre care 6 campioane europene! Italia si Spania sunt cele mai titrate. Cu cine ne vom bate

Romania U21 s-a calificat la EURO 2019, care va avea loc vara viitoare in Italia. 10 echipe sunt pana acum calificate, iar alte doua se vor decide in urma unor baraje.

Romania U21 a revenit in elita fotbalului european. Nationala lui Ianis Hagi, Ionut Radu si George Puscas s-a calificat la turneul final al EURO 2019 dupa ce a invins cu 4-0 Liechtenstein, in ultimul meci al grupei.

Romania U21 a castigat grupa 8 de calificare la EURO, din care au mai facut parte Portugalia (baraj), Bosnia, Tara Galilor, Elvetia si Liechtenstein. Romania va merge la turneul final alaturi de 6 campioane europene!

Romania va intra in urna a patra a turneului final.

Cele 10 echipe calificate pana acum

Italia (gazda) - castigatoare in 1992, 1994, 1996, 2000 si 2004 + semifinale in 2017

Spania - castigatoare in 1986, 1998, 2011, 2013 + finalista in 2017

Franta - castigatoare in 1988 + semifinalista in 2006

Anglia - castigatoare in 1982 si 1984 + semifinalista in 2017

Serbia - castigatoare in 1978 (ca Iugoslavia)

Germania - castigatoare in 2009 si 2017

Croatia - participanta in 2000 si 2004

Belgia - participanta in 2002 si 2007

Danemarca - participanta in 1978, 1986, 1992, 2006, 2011, 2015 si 2017

Romania - participanta in 1998

Echipele care vor juca baraj (cele mai bune 4 locuri 2 din preliminarii)

Portugalia

Grecia

Polonia

Austria