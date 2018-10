ROMANIA U21 LA EURO 2019 | Jucatorii i-au STROPIT interviul lui Radoi! Momente FABULOASE in direct la Pro X! Ce a cerut Radoi dupa calificare

Romania U21 merge la Euro 2019! 4-0 a fost in ultimul meci cu Liechtenstein iar echipa lui Mirel Radoi termina preliminariile neinvinsa!

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a avut parte dupa calificarea la Euro 2019 de mai multe dusuri reci .. cu sampanie! Dupa ce i-a fost turnata in cap o sticla in vestiar dupa partida, jucatorii nationalei de tineret a Romaniei i-au oprit interviul dat pentru Pro X lui Mirel Radoi!

"Chiar sunt mandru pentru ca baietii au reusit sa faca acest lucru. In afara de cei 25.000 de oameni pe care i-am adus la stadion in aceste 2 partide, cred ca au fost sute de mii, poate chiar milioane care sunt fericiti acum. Eu am avut mari emotii pentru ca era foarte important.



Calculele erau simple cand am semnat, am zis ca avem nevoie de 12 puncte, sa nu mai existe niciun alt calcul. E foarte usor sa lucrez cu acesti baieti. Pe langa faptul ca sunt niste baieti talentati, au caractere deosebite. Pentru mine e cea mai mare performanta.



Am cerut permisiunea cluburilor sa ne mai lase 2 ore pentru a lua impreuna masa. De maine ei revin la cluburi si imi doresc foarte mult sa mai am aceste 2 ore cu baietii. Era normal si chiar am tinut special ca Daniel Isaila sa fie alaturi de noi, mai bine de jumatate din munca a fost depusa de el si staff-ul lui. Macar prin videoconferinta am vrut sa-i multumim" a spus Mirel Radoi dupa partida.

George Puscas: "Au fost emotii mari"

"Mai mult de atat nu pot sa-mi doresc. E cea mai frumoasa performanta din cariera mea. Am realizat ceva ce nu s-a mai realizat de mult. Ne bucuram ca am adus multa bucurie romanilor. Ne bucuram ca am vazut atat de multi oameni fericiti si aici, si la Cluj.



Eu cred ca au fost putine emotii, au fost pentru castigarea meciului pentru ca asteptam acest moment. S-a terminat cum nu se putea mai bine. Dupa primul gol m-am dus la sora mea care vine sa ma sustina mereu si in Italia, si aici. Acum a venit de la Oradea sa ma sustina" a spus George Pusca.

Dennis Man: "Ne vor sustine multi romani la Euro"

"Suntem foarte fericiti, am obtinut ce ne-am dorit de la inceput. Nu ramane decat sa ne bucuram. Eu i-am rugat pe parintii mei sa-mi aduca special steagul de la Arad, le multumesc ca sunt alaturi de mine. Este o seara magnifica pentru fotbalul romanesc, ne bucuram ca am facut romani fericiti.



Nici nu imi doream sa fiu liber vara viitoare. Suntem un grup unit. Probabil foarte multi romani ne vor sustine in Italia la Euro" a spus Dennis Man.