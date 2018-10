ROMANIA U21 LA EURO 2019 | "Invatam istoria la scoala, dar azi am scris-o!" Radu cel Frumos ii face o promisiune bunicului dupa calificarea la EURO

Nationala U21 a Romaniei a reusit sa se califice la EURO 2019.

Dupa ce Romania U21 a invins Liechtenstein cu 4-0, Andrei Ionut Radu, portarul nationalei lui Radoi, a fost mai emotionat ca niciodata.

Daca inainte de celelalte partide le-a tinut colegilor discursuri de incurajare in vestiar, marti seara el a renuntat la acest ritual.

"Invatam istoria la scoala, dar azi am scris-o. Nu a mai fost nimic de zis, le-am zis sa avem atitudine azi", a declarat Radu la finalul partidei.

Portarul nationalei U21 a vorbit si despre trairile pe care i le-au dat suporterii prezenti in numar mare la Ploiesti.

"Dupa ce am vazut in seara asta, chiar nu mai am cuvinte. Suporterii au fost extraordinari. In timpul meciului mi s-a facut pielea de gaina. Suntem mandri ca suntem romani", au fost cuvintele de multumire ale lui Andrei Radu.

Reporterul PRO TV l-a intrebat pe portarul nationalei U21 daca-l va lua pe bunicul lui la turneul final din Italia. Dupa ce l-a anuntat ca nu va mai merge la tara vara viitoare, Andrei Radu i-a facut o promisiune: "Daca vrea, il iau, normal", a spus portarul de la tineret.