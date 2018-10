ROMANIA U21 LA EURO 2019 | "Bei apa plata la petrecere?" - "Am trecut si eu de 18 ani..." Schimb de replici GENIAL cu Morutan dupa calificarea la EURO

Nationala U21 a Romaniei s-a calificat la EURO 2019!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Dupa meciul cu Liechtenstein U21, la declaratii a venit si Olimpiu Morutan, jucatorul legitimat la FCSB.

"Ma simt foarte fericit, ma bucur ca am reusit. Incerc sa-mi fac treaba peste tot si ma bucur ca in seara asta am facut Romania fericita. Vreau sa le multumesc suporterilor care au fost foarte multi si aici si la Cluj. Seara aceasta pentru mine este foarte speciala, pentru ca am calificat Romania dupa 20 de ani la un turneu final", a spus Morutan dupa meci, vizibil emotionat.

Pe Olimpiu Morutan l-a sustinut toata familia in tribunele stadionului Ilie Oana.

Fotbalistul de la FCSB a marturisit ca abia asteapta sa mearga sa petreaca alaturi de selectionerul Mirel Radoi si colegii sai. Antrenorul nationalei a cerut permisiunea cluburilor sa-i mai tina doua ore pe fotbalisti pentru a sarbatori cum se cuvine calificarea la Euro.

Reporterul PRO TV l-a intrebat pe Morutan daca va bea apa plata la petrecere.

"Am trecut si eu de 18 ani, vom vedea acolo ce ne asteapta", a fost raspunsul jucatorului.