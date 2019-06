ROMANIA U21 - GERMANIA U21 | Nemtii, increzatori ca pot castiga iar EURO U21! Germanii se tem totusi de romani: "Sunt un adversar puternic, dur! Ultimul lucru pe care il vom face va fi sa-i subestimam!"

Romania U21 va juca in semifinalele EURO U21 contra Germaniei, joi, ora 19:00.

Romania U21 a ajuns in aceasta faza a competitiei dupa ce a castigat o grupa imposibila cu Anglia, Franta si Croatia. Urmatorul adversar, ultimul inainte de marea finala, este un alt gigant al fotbalului european.

Dincolo de numele impozant, Germania este campioana en-titre astfel ca partida va fi cu atat mai dificila. Nemtii anunta deja ca vor sa castige din nou Campionatul European.

Levin Oztunali, mijlocas in nationala germana si titular in toate cele trei meciuri din grupa, anunta ca nemtii nu se vor opri pana nu vor ridica din nou trofeul.

"Ma simt bine si la fel se simt si colegii mei. Atmosfera e foarte buna in cadrul lotului mai ales dupa ce am reusit sa ajungem din nou in semifinale. In cel mai bun caz vom juca cinci meciuri in decurs de doua saptamani si ne place acest ritm nebun. Jocul cu Romania va fi cu atat mai greu cu cat vom juca la o temperatura ridicata. Nu cred ca se astepta nimeni ca Romania sa castige o grupa cu Anglia si Franta. Au marcat cate patru goluri in primele lor doua meciuri si si-au surprins total adversarii. In plus, au aratat in meciul cu Franta ca sunt capabili sa se apere si foarte bine. Sunt un adversar puternic, dur si ne va fi foarte greu sa jucam impotriva romanilor. Un lucru e sigur: nu vom subestima Romania. Vom cauta atenti si rabdatori spatii in apararea lor. De asemenea, toti cei 11 care vom intra pe teren va trebui sa ne aparam cu atentie. Vrem sa castigam acest meci, sa profitam de aceasta oportunitate si sa jucam iar finala", a declarat Levin Oztunali pentru site-ul Federatiei Germane de Fotbal.