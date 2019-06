EURO U21: Cristi Manea, primul interviu dupa incidentul in care a fost implicata iubita sa! Mesaj pentru suporteri

Cristi Manea a trecut peste incidentul de la partida cu Franta si e pregatit pentru semifinala EURO U21 cu Germania.

Cristi Manea crede ca Romania U21 inca mai are puterea sa produca surprize la EURO si sa elimine detinatoarea trofeului, Germania U21.

Manea e mandru ca a reusit sa-i faca fericiti pe romani la turneul din Italia si San Marino.



Cristi Manea: Suntem mandri sa reprezentam Romania!

"Sunt foarte bucuros si mandru ca am reusit sa ne calificam pentru prima data in semifinala. Am luat fiecare meci in parte, am dat 100%, dupa fiecare meci puteam sa spunem ca nu mai putem. Am reusit pas cu pas si sper ca nu ne vom opri aici.

Toata lumea e surprinsa, nu credea nimeni ca ne calificam, dar sa mai ajungem si in semifinale. Suntem mnandri ca reprezentam Romania si o facem bine.

Stiam ca suntem in cea mai dificila grupa, dar a fost si un avantaj pentru ca ne-am motivat, ne-am mobilizat. Suntem bucurosi ca am castigat grupa, am ternminat-o cu capul sus", a spus Manea pentru FRF TV.



Manea: Suporterii sunt al 12-lea jucator!

Manea a uitat de incidentul in care iubita sa a fost lovita si asteapta ca romanii sa vina in numar mare la Bologna pentru meciul cu Germania. Fundasul asteapta un meci mare, demn de o semifinala europeana.

"Jucam ca acasa, suporterii ne ajuta foarte mult, suporterii sunt al 12-lea jucator pentru noi.

Am jucat cu Germania cand eram mai mic , ne-au batut rau, vreau sa ne luam revansa si sa scoatem romanii in strada.

Cred ca va fi un meci frumos de privit si o semifinala demna de acest european. La ce am vazut pana acum, putem sa batem pe oricine in acest moment.

Nu credeam ca ne vom califica la Olimpiada, am primit doar la TV, iar acum vom fi la Tokyo", a mai spus Manea.



"Urmeaza calificarea la EURO 2020 cu nationala de seniori!"

"Cred ca vom avea un viitor foarte frumos, multi de aici vom merge sa jucam in campionate puternice din Europa, vom creste, si vom fi foart egreu de daramat.

Sper sa ne calificam si la EURO 2020, am grupa dificil, sper sa jucam acasa.

Suntem ca niste frati, asta ne ajuta si pe teren si in afara lui, suntem de mici impreuna si ne-am invatat unul pe celalalt, s-a facut diferenta aici", a mai spus Manea.



Romania - Germania U21 e joi, ora 19:00, pe Sport.ro!