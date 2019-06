ROMANIA U21: Ce mici erau si cat de MARI au ajuns! Imagini de colectie cu vedetele lui Radoi din copilarie. Ii recunosti pe toti? FOTO

Pustii de la Romania U21 au ajuns mari de tot!

Cu o zi inainte de semifinala istorica cu Germania U21 de la EURO 2019, FRF prezinta imagini din copilarie cu jucatorii nationalei Romaniei. Au fost mici si au ajuns mari de tot! Romania U21 s-a calificat pentru prima data in istorie in semifinale la un campionat european si dupa 64 de ani la Jocurile Olimpice. O performanta demna de pus in rama, la fel ca amintirile din copilarie.

Cristi Manea: Suntem de mici impreuna, e un avantaj!

Cu 11 jucatori crescuti de Academia lui Hagi in lot, Cristi Manea spune ca faptul ca jucatorii U21 se cunosc de mici reprezinta un avantaj pentru Romania.

"Cred ca vom avea un viitor foarte frumos, multi de aici vom merge sa jucam in campionate puternice din Europa, vom creste, si vom fi foart egreu de daramat. Suntem ca niste frati, asta ne ajuta si pe teren si in afara lui, suntem de mici impreuna si ne-am invatat unul pe celalalt, s-a facut diferenta aici", spunea Cristi Manea intr-un interviu pentru FRF TV.