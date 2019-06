OPINIE / Baietii lui Radoi nu pot salva singuri fotbalul romanesc! Doar cu regula U21 nu se face primavara

Calificarea nationalei U21 in semifinalele Euro 2019 si castigarea unei medalii reprezinta doar primul pas in constructia unei reprezentative de seniori valoroase.

Romania are o generatie buna de tineri jucatori nascuti intre 1996 si 1998 si se preconizeaza formarea unei echipe puternice de tineret si cu jucatorii nascuti dupa 1998. Insa, de la rezultate bune la „tineret” pana la impunerea in competitiile de seniori e o cale foarte lunga, iar principalul rol il vor avea conducatorii si antrenorii, nu neaparat fotbalistii. In lipsa promovarii rapide la nationala de seniori a actualilor jucatori U21, a unui ajutor consistent primit de ei ca sa creasca in valoare, a profesionalizarii fotbalului romanesc si a trasarii unei strategii pe termen mediu-lung, atunci o generatie excelenta se poate rata. Repetarea rezultatelor bune la seniori nu mai tine neaparat de fotbalisti, ci de capacitatea cluburilor, a LPF si a FRF de a renunta la strategiile si mentalitatilor est-europene si a se reforma in mod real.

Desi am invins Anglia cu 4-2, iar ei au avut multi jucatori cu meciuri in Premier League, legitimati la Chelsea, Everton, Leicester sau Manchester City, trebuie tinut cont ca nationala lor U21 nu a beneficiat pentru competitia din Italia si San Marino de serviciile unor fotbalisti importanti, precum Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Joe Gomez (Liverpool), Lewis Cook (Bournemouth), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Harry Winks (Tottenham), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Dele Ali (Tottenham), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) sau Marcus Rashford (Manchester United). De asemenea, am remizat cu Franta, 0-0, dar francezii nu i-au convocat pentru acest turneu final pe Benjamin Pavard (Bayern Munchen), Tanguy Ndombele (Ol. Lyon), Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern Munchen), Allan Saint-Maximin (OGC Nice) sau Kylian Mbappe (PSG).

Chiar si croatilor le-au lipsit, in meciul de debut, Duje Caleta-Car (Ol. Marseille), Filip Benkovici (Leicester) si Ante Palaversa (Manchester City), iar vedeta Josip Brekalo (Wolfsburg) a iesit accidentat in minutul 14. Sigur, se poate aduce in discutie ca si noua ne-au lipsit Marin, Dragus, Morutan sau Costache, sa zicem... Dar ideea e ca, in timp ce Ianis Hagi, vedeta nationalei Romania U21, se pregateste de un transfer la o echipa straina (s-a vorbit de Sevilla, Genk, Ajax, Galatasaray, Lyon, Girona, Spartak Moscova etc.), unde va avea mult de munca ca sa isi castige un loc de titular, multi jucatori U21 ai Angliei au deja zeci de meciuri in Premier League sau au jucat finale de cupe europene, iar unii dintre cei ai Frantei sunt deja campioni mondiali de seniori. De asemenea, suma de transfer a lui Ianis a fost aproximata la 4-8 milioane, in timp ce Aaron Wan-Bissaka, fundas englez cu evolutii modeste si un autogol marcat la acest turneu final, tocmai a fost cumparat cu 55 de milioane de euro de Manchester United si va avea un salariu initial de 600.000 de euro pe an. Iar croatul Vlasici a fost achizitionat de TSKA Moscova cu 15 milioane de euro, desi echipa lui a pierdut clar meciul cu Romania, scor 1-4.

Pentru ca jucatorii romani U21 sa aiba aceleasi rezultate si la seniori, ar trebui sa fie indeplinite cateva cerinte. In primul rand, sa prinda transferuri in strainatate, la echipe unde ar fi ajutati sa creasca in valoare. Daca, dupa finalul Europeanului, doar 3-4 prind transferuri si ajung la echipe unde nu joaca sau se multumesc cu salariul si bat pasul pe loc cativa ani, atunci acest parcurs bun a fost in van. Asa cum nu e bine nici ca ei sa se intoarca la cluburile din Liga 1, unde exista intarzieri in plata salariilor, atmosfera e toxica, infrastructura e deficitara, iar multi dintre antrenori sunt limitati din punct de vedere profesional. In timp ce noi ne bucuram ca pentru acest rezultat si speram ca fotbalistii nostri vor fi transferati de cluburi decente din strainatate, jucatorii U21 ai Angliei, Frantei, Germaniei si Spaniei, de exemplu, joaca la echipe de top si diferenta de crestere se va vedea clar dupa ce implinesc 24-25 de ani, cand participantii la acest turneu final se vor forma definitiv ca sportivi.

Multa lume a uitat deja play-off-ul pentru Euro 2011, cand Romania a pierdut la mustata calificarea in fata Angliei (1-2, 0-0), desi a punctat la capitolul ocazii ratate si la impresia artistica. Jucatorii nostri (Lung, Papp, Gaman, Gardos, Rapa, Barboianu, Bicfalvi, Torje, Alexe, Sburlea, Chiriches, Rusescu, Neagu, Andrei Ionescu, Gagioveanu), foarte talentati de altfel, nu au reusit sa isi atinga potentialul maxim si nu au reusit sa faca trecerea catre nivelul urmator. Din echipa engleza, care a terminat atunci Grupa B a turneului final pe locul 3, in urma Spaniei si Cehiei, ratand, ca si acum, calificarea in semifinalele competitiei, majoritatea au ajuns sa aiba sute de meciuri in Premier League sau sa castige trofee europene (Jordan Henderson, Phil Jones, Chris Smalling, Ryan Bertrand, Tom Cleverley, Danny Rose, Danny Welbeck, Kieran Trippier, Daniel Sturridge, Kyle Walker, Martin Kelly, Jack Cork, Fabrice Muamba, Michael Mancienne etc.).

Performanta pustilor lui Radoi este meritorie, iar interesul microbistilor romani pentru o competitie de juniori este de inteles, pentru o tara unde marii sportivi pot fi numarati pe degete. Dar marile natiuni fotbalistice stiu ca au de partea lor timpul si niste sisteme verificate si bine puse la punct. Fara macar o reforma usoara a fotbalului romanesc, doar cu benefica regula U21, tinerii nostri jucatori vor ajunge sa bata pasul pe loc. Man, Coman, Nedelcu, Olaru si Vlad se vor intoarce la un club unde patronul face echipa in direct la tv si da SMS-uri antrenorilor cu schimbarile dorite. Cabuz, Boboc, Ghita, Hagi si Ciobanu se vor intoarce la un club care ii va vinde la prima oferta, indiferent de perspectivele sportive. Cicaldau se va bate pentru un loc de titular la Craiova cu albanezul Qaka. Stefan si Grigore se vor intoarce la niste cluburi care schimba 10-15 jucatori din lot in fiecare pauza competitionala. Pascanu si Baluta vor juca pentru echipele U23 ale unor cluburi din Premier League, in timp ce invinsii lor vor fi titulari in cele de seniori. Dragomir si Puscas vor juca in Serie B, Petre la o echipa de mijlocul clasamentului din Danemarca, Rus va fi rezerva in Ungaria, iar Ivan, Manea si Nedelcearu isi vor cauta contracte bune doar din punct de vedere financiar.

Pentru jucatorii lui Radoi greul abia acum incepe, pentru ca asteptarile vor fi mari, iar ajutorul primit va fi, poate, insuficient.