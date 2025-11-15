Reprezentativa României U19, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2007, a remizat în cel de-al doilea meci din drumul spre Campionatul European U19 de anul viitor, 1-1 cu Finlanda.

ROMÂNIA – FINLANDA 1-1

România găzduiește meciurile din grupa de calificare a primei runde, o grupă din care mai fac parte Andorra, Finlanda și Islanda.

După un succes, 4-1 în fața Andorrei, în primul joc, tricolorii pregătiți de Adrian Dulcea au remizat sâmbătă, la Voluntari, în fața Finlandei.

Golul nostru a fost marcat de fundașul Florin Gașpăr (22′), înainte ca oaspeții să egaleze în ultimele 20 de minute prin Vikstrom (73′).

Echipa utilizată de România U19

: 1. Ungureanu – 2. Gașpăr (3. Techereș, 77′), 15. Racu, 4. Fotin, 13. Senciuc – 19. Tomșa (20. Necșulescu, 77′), 16. Vereș, 11. Pîrvu - căpitan. (18. Toroc, 77′) – 8. Petculescu, 9. Stoian (7. Stanciu, 60′), 10. Toma (6. Bodo, 66′). Selecționer : Adrian Dulcea

: Adrian Dulcea Rezerve: 12. Răcășan – 5. Moisa, 14. Cotor, 17. Chirilă

În celălalt meci al grupei, Islanda a învins Andorra cu scorul de 3-0.

Clasamentul grupei: 1. ROMÂNIA 4p (5-2), 2. Finlanda 4p (4-3), 3. Islanda 3p (5-3), 4. Andorra 0p (1-7).

Ultimul meci, Islanda - România, se va desfășura marți, 18 noiembrie, de la ora 16:00. Confruntarea va avea loc pe Stadionul „Concordia”, în Chiajna, și va fi live pe YouTube FRF TV.

Toate meciurile din cadrul acestei grupe sunt găzduite de România, fiind jucate pe stadioanele din Voluntari, Chiajna și Buftea. Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări. Primele 2 clasate merg mai departe în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara lui 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă țara-gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.

Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).