După victoria cu 3-1 din primul meci, elevii lui Adrian Dulcea au pierdut returul disputat la Buftea, scor 1-2.



România a început curajos și a deschis scorul în minutul 35 prin Troy Tomșa, mijlocașul legitimat la Sassuolo, care a transformat cu siguranță un penalty obținut de Ianis Doană.



Ciprioții au egalat rapid după pauză prin Evangelou Chrysis (52), iar în minutul 86 Christoforou Andreas a profitat de o nesincronizare defensivă și a adus victoria oaspeților.



Adrian Dulcea a rulat întreg lotul, oferindu-le minute mai multor jucători aflați în competiție pentru un loc de titular înaintea debutului în preliminariile EURO 2026.



România U19, emoții pentru EURO 2026!



În noiembrie, România U19 va fi gazda grupei din primul tur al preliminariilor, unde va înfrunta Andorra, Finlanda și Islanda. Primele două clasate, plus cea mai bună echipă de pe locul trei din toate cele 14 grupe, vor merge în Turul de Elită din primăvara lui 2026.



Turneul final al Campionatului European U19 va avea loc între 28 iunie și 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay.

