După cele 6 puncte obținute în grupa cu Muntenegru, Spania și Danemarca, România U19 a obținut o calificare istorică în semifinalele turneului final. Adversară va fi Olanda, formație cu punctaj maxim în grupă.



Ion Marin, înainte de semifinala România - Olanda: "Atmosfera va fi fantastică. Voi scoate jucătorii mai devreme la încălzire"

România - Olanda se va juca în Giulești, iar arena de casă a celor de la Rapid va fi plină. Având în vedere asistența impresionantă pentru acest nivel de vârstă, selecționerul Ion Marin a luat decizia de a-i scoate mai devreme pe jucători la încălzire pentru a se obișnui cu atmosfera.



"Atmosfera va fi una fantastică. I-am avertizat pe jucători că îi vom scoate mai devreme la încălzire ca să se obișnuiască. Publicul iubește echipa națională, o să-i iubească, dar și ei trebuie să respecte publicul și să dea totul pe teren", a spus Ion Marin, într-un interviu acordat pentru PRO TV cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul jocului.

Ion Marin: "Băieții vor încă o minune și să joace finala"



Ion Marin a vorbit despre consultările pe care le-a avut cu Mircea Lucescu inclusiv azi, dar și despre ce ar însemna o calificare cu România U19 în finala Europeanului.



"Băieții sunt conectați la miza jocului, își doresc să mai facă o minune și să jucăm finala. Ar fi foarte frumos! Eu mi-aș dori să facem o partidă bună, un joc foarte bun, iar rezultatul să fie consecința jocului.



Avem încredere pentru că jucătorii ne dau încredere. Eu i-am rugat să aibă mare încredere în capacitatea lor pentru că încă n-au arătat tot. Pot da mai mult și să sperăm că o vor face chiar în seara asta.



Ce ar însemna o finală pentru mine? O premieră pentru mine pentru că n-am condus niciodată o echipă națională. Da, am trofee cu echipele de club, dar n-am ajuns niciodată la un asemenea nivel cu o echipă națională.



Cu Mircea Lucescu vorbesc tot timpul. Am vorbit și azi. Schimbăm opinii, păreri. E om de fotbal și știe ce înseamnă o partidă din asta. El are și marele merit că are curaj să lanseze tineri la lotul național. Sper să vadă ceva și la lotul ăsta, poate promovează ceva", a mai spus selecționerul de la România U19, în vârstă de 70 de ani.