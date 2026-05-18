Petrocub și-a asigurat titlul de campioană cu o etapă înainte de final. Echipa din Hîncești antrenată de georgianul Shota Makharadze a pierdut doar două meciuri în acest sezon - unul în sezonul regulat și altul în play-off. Petrocub Hîncești, campioană a Republicii Moldova cu un staff care lucrează și la națională "Leii" sunt campioni pentru a doua oară în istorie, iar performanța vine într-un context inedit: din septembrie 2025, antrenorul principal Shota Makharadze, managerul sportiv Lilian Popescu, dar și preparatorul fizic Denis Zmeu lucrează concomitent și la naționala de seniori a Moldovei. "E foarte dificil. Când toată lumea are acea pauză pentru națională, noi imediat plecăm acolo. Pe lângă asta, monitorizăm tot timpul jucătorii naționalei, vorbim cu ei, eu le mai dau programe celor care nu prea joacă și sunt convocați. A fost un sezon plin de muncă", spune Denis Zmeu, pentru Sport.ro.

Denis Zmeu: "Avem un singur străin în lot. Am mers tot sezonul cu 15 jucători și n-am avut nicio accidentare!" Petrocub, care a terminat sezonul peste Sheriff Tiraspol sau Zimbru Chișinău, are un lot cotat de Transfermarkt la sub 5 milioane de euro. Cu excepția mijlocașului camerunez Jessie Guera Djou, toți jucătorii sunt moldoveni, mulți dintre ei, cum ar fi Sergiu Plătică, Maxim Cojocaru, Victor Bogaciuc, Ion Borș sau Dan Pușcaș fiind și jucători de națională. "Noi am luat o echipă care, în sezonul trecut, schimbase 4 sau 5 antrenori și a terminat pe locul 4. Cu doi ani în urmă, ei au fost campioni. După, a plecat antrenorul, cei mai buni jucători au fost vânduți, iar ideea lor a fost să rămână doar cu jucători moldoveni. Noi am preluat proiectul ăsta, iar acum avem doar un jucător străin, care e de vreo trei ani la echipă. În rest, jucători moldoveni și uite că s-a putut. E ceva în premieră. Acum doi ani, când au luat campionatul, au avut vreo 5 jucători străini titulari, dar și alte rezerve. Acum, foarte mulți moldoveni. Ne-am calificat în Champions League și trebuie să ne mai întărim ca să arătăm a echipă serioasă, însă progresul acestor jucători a fost imens. Știți câți jucători am avut noi tot sezonul? 15 jucători și 3 juniori. Au fost 15 jucători cu care am mers tot sezonul. În plus, din prima zi până în ultima, nu am avut niciun jucător accidentat! Așa performanță, să n-ai niciun jucător accidentat tot sezonul, cred că apare la 50 de ani. A fost și noroc, dar am și lucrat mult", mai spune Denis Zmeu. Într-o perioadă în care, spre exemplu, Costel Gâlcă reclamă numeroasele accidentări de la Rapid din acest sezon, Zmeu spune cum pot fi prevenite problemele medicale ale jucătorilor: "Îți spun care e secretul. Foarte multă preactivare pe care o fac înaintea tuturor antrenamentelor, plus multă mobilitate și stretching după antrenament. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci ca să reduci accidentările. Dar trebuie să ai și mult noroc ca să n-ai niciun accidentat. Noi am avut doar jucători care au stat o etapă sau două din cauza unor răceli, dar nu alte probleme. Ca să iasă totul cum trebuie, trebuie să ai și jucători profesioniști, care să nu piardă nopțile. Degeaba fac eu multe chestii dacă ei noaptea nu dorm".

Petrocub, campioană cu buget infim: sub un milion de euro și salarii maxime de 2.000 de euro Petrocub a reușit să surclaseze Sheriff Tiraspol, echipa care în 2021 învingea Real Madrid pe Santiago Bernabeu, dar și o formație cu o tradiție mult mai mare în Republica Moldova, Zimbru Chișinău. Totul, cu un buget anual de sub un milion de euro și salarii maxime de 2.000 de euro, mai spune Zmeu. "S-au înjumătățit punctele după sezonul regulat. Am dominat și prima parte, și a doua. Sunt foarte mândru de băieți. Mulți dintre ei au fost refuzați de alte echipe, cum ar fi Zimbru. Alții, care au 34-36 de ani, voiau să se retragă, dar au ajuns cei mai buni jucători ai campionatului. Am avut și puțin noroc pentru că s-au așezat astrele cum ne-am dorit noi. Sunt mai mândru ca niciodată de această performanță. Să ai un asemenea buget și să ajungi pe primul loc dominând campionatul e ceva foarte greu. Noi avem al patrulea buget din campionat. E sub un milion de euro. Sheriff are 5 milioane. Zimbru, 3.5, iar Milsami undeva la două milioane și un pic. Doar câțiva jucători au salarii de 2.000 de euro. În rest, 1.000 - 1.500 de euro, iar juniorii sub 1.000. Când am semnat contractul, mă sunase președintele și mi-a zis că vrea să colaborăm. L-am întrebat despre ce e vorba, care e obiectivul clubului. El a zis că avem buget de locul 4 și că și-ar dori să nu fim mai jos de locul 4 ca să mergem într-o competiție europeană. I-am zis: 'Domnule președinte, cu tot respectul, dar cred că este cel mai penibil obiectiv pe care l-am auzit vreodată! Să vrei locul 4 din 8?! Nu te superi dacă suntem mai sus?'", a mai povestit Zmeu.

Denis Zmeu: "Campioana României ar avea meci greu cu Petrocub în Champions League" Zmeu, care a mai lucrat ca preparator fizic la Poli Iași, Sheriff Tiraspol, Ararat Armenia, FC Noah sau Akron Togliatti, așteaptă însă ca oamenii din conducerea lui Petrocub să investească serios în această vară, mai ales că din iulie se va da startul în preliminariile Champions League. "Urmează să ne vedem cu președintele în zilele următoare. Contractul meu expiră, am semnat doar pe un an. Ne vom așeza la masă și vom discuta despre obiective. E foarte greu ca situația să rămână la fel. Băieții ăștia au o limită și cred că i-am dus la 30 de procente peste limita asta. Dacă nu se vor aduce întăriri, va fi extrem de dificil. Mie îmi place să fac performanță, nu să mă fac de râs. Nu vreau să mergem în Champions League și să pierdem cu nu știu ce adversară. Ar fi cazul ca președintele să investească. Așa ar fi logic, pentru că eventualele calificări vor aduce și bani", a mai spus Zmeu. În ciuda diferențelor financiare uriașe dintre prima ligă a României și cea a Moldovei, Zmeu anticipează că Petrocub i-ar putea face viața grea campioanei din Superliga într-un eventual meci din preliminariile UCL: "Eu îți spun că va fi foarte greu de bătut Petrocub. E o echipă foarte arțăgoasă, greu de desfăcut. Avem un sistem defensiv pe foaie, iar pe tranziția pozitivă suntem cei mai buni. Campioana României, indiferent care va fi, va avea meci destul de greu. Nu zic că îi batem, dar va fi greu oentru ei. Nici Sheriff n-a putut să ne bată, care de curând a jucat în Champions League și Europa League".

Denis Zmeu, coleg cu Wesley și Adailton la Vasluiul lui Porumboiu Denis Zmeu, născut pe 8 mai 1985, a sosit în fotbalul românesc în 2007, când FC Vaslui l-a cumpărat de la Zimbru Chișinău. Mijlocașul a petrecut șase ani și jumătate la formația patronată de Adrian Porumboiu, făcând parte dintr-o echipă în care străluceau nume precum Lucian Sânmărtean, Wesley sau Adailton. Alături de FC Vaslui, Zmeu a jucat în preliminariile Champions League și în grupele Europa League. În sezonul 2011/2012, mijlocașul marca unicul gol al meciului cu Sporting Lisabona, scor 1-0, în urma căruia moldovenii obțineau singura victorie din grupele Europa League.