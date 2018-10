ROMANIA - TARA GALILOR 2-0 | "Sunt atat de mandru, n-am tipat in viata mea atat de tare! Vor fi mai multi romani decat italieni la Euro!" Reactia lui Puscas dupa golul FABULOS

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

George Puscas a intrat pe teren in repriza a doua cu Tara Galilor si a reusit un gol fantastic la cateva minute distanta, clarificand situatia in penultima etapa a grupei preliminare.

"Nu cred ca mai poate sa ne opreasca nimic. Sunt atat de mandru, nu am mai tipat in viata mea atat. Ce s-a intamplat astazi a fost emotionant pentru noi. Ne bucuram ca am facut fericiti atatia oameni. Ne bucuram ca am reusit sa adunam atata lume la stadion.



Eu cred ca vor fi mai multi romani decat italieni la European in tribune. Mergem increzatori acolo pentru ca suntem neinvinsi, vom demonstra acolo de ce suntem in stare. Nu cred ca cei de la nationala mare au nevoie de un mesaj de sustinere, sunt sigur ca se bucura pentru performanta noastra" a spus George Puscas la Pro X.