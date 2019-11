O noua SANSA pentru Ianis Hagi?! A treia infrangere consecutiva pentru Genk! Romanul a fost uitat din nou pe banca si antrenorul este la un pas sa fie demis

Genk a pierdut acasa cu Gent in runda a 15-a din Belgia.

Hagi a ramas pe banca in infrangerea in fata celor de la Gent cu 2-0. Este al doilea meci consecutiv in care Ianis ramane pe banca si clubul este pregatit sa il demita pe antrenorul Felice Mazzu.

Aceasta decizie poate insemna o noua sansa pentru decarul echipei nationale. Genk ocupa pozitia a noua in clasamentul din Belgia, cu 20 de puncte in 14 meciuri.

Presa din Belgia prin Het Laatste Nieuws si La Derniere Heure noteaza ca demiterea lui Mazzu e iminenta, dupa ce in ultimele trei runde echipa a reusit sa stranga doar un punct.

In ultimele 6 etape de campionat, Ianis Hagi nu a prins decat 28 de minute.