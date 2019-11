L-au UITAT pe banca! Ianis, 15 minute in ultimul meci la Genk. Urmeaza CUTREMURUL cu Liverpool

Un nou meci dezastruos pentru Genk in Belgia.

Campioana a pierdut cu 2-0 la Eupen si a ajuns la 5 infrangeri in acest sezon. E in afara zonei play-off! Cu Ianis Hagi din nou rezerva, la fel ca in ultimele 4 meciuri, Genk a jucat modest. A luat doua goluri in numai 3 minute, in prima repriza, si a fost incapabila sa revina pe tabela. Ianis a jucat doar 30 de minute cumulat in ultimele 4 jocuri. Hagi Jr. a pierdut 11-le de start dupa infrangerea cu Standard Liege, de pe 19 octombrie, meci in care a jucat o ora. A fost prima schimbare a antrenorului Mazzu, care a preferat alte variante pentru zona de creatie a echipei sale in urmatoarele partide.



Sansa lui Ianis de a straluci din nou vine peste numai 3 zile. Genk are meci pe Anfield, cu castigatoarea Champions League, Liverpool.

Clasamentul din Belgia: